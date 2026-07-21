En la mayoría de las situaciones, las aerolíneas y las entidades migratorias requieren que se disponga de un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones establecidas en acuerdos regionales.

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen los controles para los viajeros que pretendan ingresar o salir del país utilizando el pasaporte vencido, lo que puede suscitar contratiempos en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de las situaciones, las aerolíneas y las entidades migratorias requieren que se disponga de un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones establecidas en acuerdos regionales.

Importante: qué pasa en Brasil con los pasaportes caducados

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar a Brasil utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes de turismo en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas tienen la facultad de denegar el embarque o el ingreso al territorio brasileño en caso de que el pasajero presente documentación vencida o que no cumpla con los requisitos establecidos para el viaje.

Ciertos países de América Latina pueden bloquear la salida o el ingreso.

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, conforme a las normas migratorias actuales.

Por su parte, los ciudadanos brasileños que viajen al exterior deben contar con la documentación requerida por el país de destino, por lo que es recomendable verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad antes de iniciar el viaje.

Documentación requerida para viajeros en Venezuela

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben poseer un pasaporte válido y vigente o un documento autorizado mediante convenios internacionales.

Asimismo, las autoridades advierten que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte se encuentra vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden prohibir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Venezuela ha dispuesto en varias ocasiones prórrogas a la validez de los pasaportes, por lo que en ciertas situaciones se acepta el documento aún después de su fecha de caducidad bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

Documentación vigente requerida para extranjeros en Paraguay

Paraguay requiere a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Las autoridades migratorias aconsejan revisar la vigencia de toda la documentación antes de viajar. Esto es importante, dado que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin la necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Asimismo, quienes residan en Paraguay y realicen viajes internacionales deben poseer la documentación migratoria y de identificación relevante conforme a su situación particular.

Qué documentos revisan por lo general las autoridades de migración

Antes de conceder un viaje internacional, las autoridades migratorias y las aerolíneas llevan a cabo una verificación de varios requisitos pertinentes a la documentación personal.

Entre los controles más relevantes se incluyen:

Pasaporte vigente y en condiciones adecuadas.

Documento de identidad aceptado en los países que lo permiten.

Coincidencia entre la información del pasaje y la documentación.

Permisos migratorios o visas, cuando sea necesario.

Requisitos sanitarios o formularios requeridos por ciertos destinos.

Intensifican controles migratorios en Brasil, Venezuela y Paraguay

En una reciente actualización, las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay han intensificado la vigilancia en aeropuertos y puntos de control fronterizo. Esta medida busca garantizar que los viajeros presenten documentación en regla, lo que podría causar demoras y complicaciones para quienes no cumplan con los requisitos necesarios.

Además, se ha informado que los ciudadanos de países miembros del Mercosur que deseen ingresar a estos destinos deben estar atentos a las normas específicas de cada nación. La presentación de un documento nacional de identidad válido puede facilitar el proceso, pero es esencial verificar su vigencia antes de realizar cualquier viaje.