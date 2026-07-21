Miles de personas en Estados Unidos pueden acceder a una protección temporal sin necesidad de contar todavía con una visa americana estampada en el pasaporte.

A través de un mecanismo implementado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), algunos solicitantes pueden obtener autorización para permanecer legalmente en el país y recibir un permiso de trabajo mientras su caso continúa en evaluación.

¿Qué es el Formulario I-918 y para qué sirve?

El Formulario I-918 corresponde a la petición presentada por víctimas de determinados delitos que buscan acceder al estatus de no inmigrante U .

Antes de que esa solicitud sea aprobada de forma definitiva, USCIS puede realizar una determinación de autenticidad del expediente.

Si la evaluación resulta favorable, el organismo puede conceder:

Acción diferida para permanecer legalmente en Estados Unidos.

Un permiso de trabajo (EAD) con una vigencia de cuatro años.

Este beneficio es temporal y no reemplaza la visa U, ni garantiza que la petición sea aprobada posteriormente.

¿Qué requisitos debe cumplir el Formulario I-918?

El formulario para entrar legal a USA sin documentos (foto: archivo).

Para que la petición pueda ser considerada auténtica, el expediente debe incluir correctamente toda la documentación exigida por USCIS.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Presentación correcta del Formulario I-918.

Certificación completa de una agencia de control de la ley mediante el Suplemento B .

Declaración personal de la víctima relatando los hechos.

Resultados favorables en las verificaciones biométricas y de antecedentes.

USCIS comenzó a aplicar este procedimiento en junio de 2021 para brindar protección a los solicitantes mientras esperan la disponibilidad de una visa U , cuyo otorgamiento está limitado por un cupo anual.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

La medida alcanza tanto a los peticionarios principales como a determinados familiares elegibles, siempre que todos se encuentren dentro de Estados Unidos cuando USCIS realice la evaluación.

En el caso de los familiares, solo podrán acceder a este beneficio después de que el solicitante principal haya obtenido previamente la determinación de autenticidad.

¿Qué deben hacer los solicitantes?

Las personas que ya presentaron el Formulario I-918 no necesitan iniciar un trámite adicional para acceder a esta protección.

USCIS revisa las solicitudes pendientes por orden de fecha de presentación y, cuando corresponde, notifica al interesado para que presente el Formulario I-765, necesario para obtener el permiso de trabajo.

Además, quienes ya recibieron este beneficio deberían evitar salir de Estados Unidos, ya que abandonar el país durante este período podría generar complicaciones para volver a ingresar posteriormente.