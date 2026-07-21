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El trámite dependerá de cuándo ocurrió el cambio y de si la persona cumple o no con los requisitos de renovación.

En Estados Unidos, no todas las personas que quieran modificar sus datos personales pueden recurrir al trámite de renovación. Según lo que establece el Departamento de Estado, los cambios o correcciones requieren procedimientos en particular, y en ocasiones será necesario que se solicite uno nuevo en persona.

En el caso de quienes hayan cambiado su nombre legalmente o necesiten actualizar la información que figura en el documento, deberán presentar distintos formularios y documentación de respaldo. El trámite dependerá de cuándo ocurrió el cambio y de si la persona cumple o no con los requisitos de renovación.

En Estados Unidos, no todas las personas que quieran modificar sus datos personales pueden recurrir al trámite de renovación. Imagen ilustrativa ChatGPT

Renovación del pasaporte: ¿Quiénes no pueden acceder al trámite por cambio de datos personales?

No podrán acceder a la renovación online o por correo aquellas personas que:

Cambiaron su nombre y no cuentan con un documento legal que lo acredite :

Certificado de matrimonio. Sentencia de divorcio. Orden judicial.

No cumplen con los requisitos generales para renovar el pasaporte:

Fue emitido hace más de 15 años. Fue emitido cuando eran menores de 16 años. Fue denunciado como perdido, robado o está gravemente dañado.



Paso a paso: ¿Qué trámite deberán realizar quienes quieran modificar sus datos personales?

El procedimiento puede variar según cada caso:

El trámite para cambiar de nombre ocurrió menos de un año después de la emisión del pasaporte: Deberán enviar por correo el Formulario DS-5504. La documentación correspondiente. No deberán pagar tarifa. Si pasó más de un año desde la emisión del pasaporte, o desde el cambio legar del nombre, podrán acceder a: La renovación por correo a través del Formulario DS-82 si reúnen los requisitos de elegibilidad. La solicitud de un nuevo pasaporte presentando el Formulario DS-11 si no cumplen con los requisitos de elegibilidad. Si utilizan un nombre distinto, pero no poseen un documento legal que respalde el cambio, deberán solicitar un nuevo pasaporte con el Formulario DS-11.

¿Qué deben presentar para modificar sus datos personales en el pasaporte?

La documentación podrá variar según el trámite que corresponda según cada caso:

Pasaporte estadounidense reciente.

Formulario DS-5504, DS-82 y DS-11 , según corresponda. , según corresponda.

El documento original o una copia certificada que acredite el cambio de nombre.

Una fotografía reciente para el pasaporte , que cumpla con los estándares especificados por el Departamento de Estado.

Una identificación oficial vigente (si el trámite se realiza con el DS-11).

El comprobante de ciudadanía estadounidense y su fotocopia, cuando se presenta una nueva solicitud mediante el DS-11.

El pago de las tasas correspondientes, excepto en los casos en que el Departamento de Estado exime el costo.



