Prohíben el ingreso y la salida del país a estos ciudadanos.

Las autoridades migratorias de Brasil, Uruguay, Chile y Colombia mantienen vigentes los controles para los viajeros que intenten ingresar o salir del país con el pasaporte vencido, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales.

Qué ocurre en Brasil con los pasaportes vencidos

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar a Brasil utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes de turismo en la mayoría de los casos.

Es oficial | Brasil prohíbe el ingreso al país de todos los extranjeros que no hagan este trámite clave en su pasaporte Fuente: IA

Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden negar el embarque o el ingreso al territorio brasileño cuando el pasajero presenta documentación vencida o que no cumple con los requisitos exigidos para el viaje.

Qué pasa en Chile con los pasaportes vencidos

En Chile, los extranjeros extracontinentales (aquellos países que están fuera del Mercosur) deben presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje válido para ingresar o salir del país.

Además, la Policía de Investigaciones (PDI) y las aerolíneas pueden impedir el embarque si detectan que el documento está vencido al momento del control migratorio.

Los ciudadanos chilenos por su parte necesitan contar con documentación vigente para viajar al exterior, aunque existen excepciones puntuales para algunos países sudamericanos que permiten trasladarse con documento de identidad.

Qué exige Colombia para entrar y salir del país

En Colombia, Migración Colombia establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Viajar al exterior desde Colombia: la importancia del pasaporte vigente para el proceso migratorio Archivo El Cronista

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Qué exige Uruguay para ingresar al país

En Uruguay, la normativa es similar: los ciudadanos de países que no integran el Mercosur requieren un pasaporte vigente para entrar, y organismos consulares detallan que se solicita una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de ingreso, además de contar con al menos una hoja en blanco disponible.