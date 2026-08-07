El creador de contenido Nicolás Ratti, conocido en TikTok (@_NicoRatti) por compartir sus experiencias viviendo y trabajando en distintos países, contó cuánto ganó durante un mes como bartender en Copenhague, Dinamarca.

Tras más de un año trabajando en un bar de la capital, aseguró que el sueldo le permite cubrir todos sus gastos, ahorrar y seguir viajando, además de explicar cómo funcionan los pagos extra, las propinas y las vacaciones.

¿Cuánto gana un argentino trabajando como bartender en Dinamarca?

Luego de vivir en Noruega, Nicolás Ratti decidió mudarse a Copenhague, donde consiguió empleo como bartender y trabaja 40 horas semanales.

En uno de sus videos explicó que cobra 177 coronas danesas por hora, aunque el salario aumenta gracias a los adicionales por trabajar en horario nocturno y durante los fines de semana.

Según detalló, tras los descuentos por impuestos, en un mes recibió:

20.386 coronas danesas de sueldo.

2.178 coronas correspondientes al pago de vacaciones, que puede retirar cuando lo desee.

Además, sumó el dinero obtenido en propinas.

En total, aseguró haber recibido 29.120 coronas danesas netas, una cifra que, según indicó en su momento, equivalía a unos 4.540 dólares.

“ Con eso te alcanza y te sobra para vivir, y hacer todo lo que vos quieras ”, afirmó en el video.

¿Existe un salario mínimo en Dinamarca?

A diferencia de muchos países, Dinamarca no tiene un salario mínimo establecido por ley.

En cambio, los sueldos se fijan mediante convenios colectivos negociados entre sindicatos y empleadores, lo que hace que el salario varíe según el sector, la experiencia y el puesto de trabajo.

Esta modalidad permite que profesiones como la gastronomía o la hotelería cuenten con escalas salariales específicas y, en muchos casos, con adicionales por turnos nocturnos, fines de semana y feriados.

Para puestos de entrada o no cualificados, el valor por hora ronda entre las 110 y 130 coronas danesas (DKK).

¿Cómo es trabajar y vivir en Dinamarca, según el argentino?

En sus redes sociales, el creador de contenido suele compartir cómo es emigrar al norte de Europa y las diferencias que encontró respecto de otros países donde vivió.

En el caso de Dinamarca, destacó que el sueldo no solo alcanza para cubrir el costo de vida, sino también para ahorrar y viajar con frecuencia.