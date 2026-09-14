En esta noticia Quiénes fueron los funcionarios evacuados por los trenes atacados

El conflicto entre Rusia y Ucrania volvió a escalar este domingo, cuando una serie de bombardeos con drones rusos apuntaron contra varios objetivos en territorio ucraniano próximos a la frontera polaca. Entre ellos, un tren que recorría el trayecto Kiev-Varsovia, en un ataque que terminó afectando a varios políticos extranjeros que se encontraba en la zona, según diversas fuentes.

El ataque se produjo contra un tren de pasajeros que transitaba cerca de la frontera polaca, a unos dos kilómetros del límite con Polonia. La locomotora fue alcanzada, pero no se registraron víctimas entre los pasajeros.

El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, anunció en X que varios miembros de su equipo se habían “quedado atascados” en el paso fronterizo de Jagodyn-Dorohusk, a 800 metros del cual un dron provocó el incendio de una gasolinera y de varios camiones, y habían sido “incapaces de salir de Ucrania debido a la amenaza por drones”.

“Los ataques rusos se están volviendo más intensos y acercándose cada vez más a la OTAN y a la UE. Nuestra respuesta debe intensificarse también”, aseguró. También tuvieron que ser evacuados varios trenes, a una distancia de unos dos kilómetros de la frontera, donde uno de ellos, que transportaba a unos 200 pasajeros, fue alcanzado por un dron, que no llegó a causar heridos.

Quiénes fueron los funcionarios evacuados por los trenes atacados

Entre los evacuados de un tren que circulaba con unos minutos de antelación sobre el atacado se encontraba el exprimer ministro británico Boris Johnson y el exprimer ministro sueco Carl Bildt, según el diario británico Daily Mail.

Estos regresaban de Kiev luego de participar de la conferencia de seguridad internacional Yalta European Strategy, junto con otras figuras políticas y funcionarios europeos.

Según este medio, en el tren evacuado se encontraban también asesores de seguridad de Reino Unido, Francia e Italia, diputados alemanes, así como diplomáticos y académicos. En otro tren estacionado en el mismo lugar y momento viajaba el exdirector de la CIA, David Petraeus.

Fueron evacuados otros trenes en la zona, donde viajaban funcionarios y dirigentes extranjeros. Entre ellos estaban el ex primer ministro británico Boris Johnson.

El semanario alemán Der Spiegel sumó otro nombre al listado: el asesor en política exterior del canciller alemán Friedrich Merz, Günter Sautter. Éste regresaba, según dicho medio, de conversaciones mantenidas con sus homólogos de Reino Unido, Francia e Italia con el Gobierno ucraniano sobre la posible reanudación de las contactos de paz con Rusia.

En vídeos difundidos en redes sociales se ven personas que corren por un andén entre dos trenes estacionados mientras de fondo se produce una explosión.

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, afirmó en X que los ataques contra objetivos cercanos a la frontera representan “el terror de Putin ‘llamando’ directamente a las puertas de la UE y de la OTAN”. “Los bárbaros rusos están a nuestras puertas, queridos socios. Actuar ahora: lanzar todo el peso de nuestras sanciones contra el agresivo régimen de Putin. Hacer que Moscú sienta las consecuencias de su terror”, agregó.

En esa misma línea, el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, de visita en Kiev, denunció en una rueda de prensa con Sibiga que los “bombardeos literalmente a unos cientos de metros de la frontera” están afectando también a la seguridad de los ciudadanos polacos.

El episodio ocurrió en una zona especialmente sensible por su cercanía con territorio de la OTAN y se produjo en medio de una nueva ofensiva rusa con drones contra distintos puntos de Ucrania.