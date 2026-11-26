Una empresa de China estableció una alianza con una firma de América Latina para fabricar colectivos.

El transporte público en América Latina se prepara para incorporar una nueva alternativa de movilidad eléctrica. Dos compañías acordaron desarrollar un proyecto industrial que permitirá fabricar colectivos eléctricos y ampliar la oferta de vehículos para distintos tipos de recorridos.

La iniciativa reúne a la fabricante china Zhongtong y a la brasileña TEVX Motors, que buscan avanzar con la producción local y comercializar unidades de diferentes dimensiones.

El acuerdo ya tuvo sus primeros resultados con la venta de diez colectivos, mientras las empresas proyectan los próximos pasos para poner en marcha la fábrica.

Cómo avanza el proyecto de la fábrica de colectivos eléctricos

La alianza entre Zhongtong y TEVX Motors ya se puso en marcha con la creación de TEVX Zhongtong, una representación conjunta que permitirá comercializar los colectivos eléctricos de la fabricante china en Brasil y abastecer al mercado regional . El acuerdo también contempla el desarrollo de una planta industrial en ese país para avanzar con la fabricación local de los vehículos y ampliar la capacidad de producción.

Según informó la compañía brasileña, el objetivo es presentar una primera unidad fabricada localmente en un plazo máximo de dos años. Para alcanzar esa meta, el proyecto incluye la transferencia de tecnología y la capacitación de trabajadores locales, que podrán participar de las distintas etapas del proceso productivo.

En paralelo, las empresas avanzaron con un plan preliminar para definir la instalación de la fábrica. De acuerdo con las declaraciones del CEO de TEVX, Carlos Eduardo Souza, la compañía evaluaba tres posibles ubicaciones para desarrollar la planta y poner en marcha la producción.

La iniciativa también contempla ampliar progresivamente la participación de proveedores locales. Además de fabricar colectivos completos, la alianza prevé evaluar la producción de chasis de Zhongtong para incorporar carrocerías desarrolladas por fabricantes de la región.

Los colectivos eléctricos tendrán hasta casi 1,87 metros de largo y distintos modelos

La fabricante china Zhongtong se asoció con TEVX Motors para desarrollar una planta de producción en América Latina. Fuente: Imagen Ilustrativa. El Cronista Argentina.

La primera etapa del proyecto contempla seis modelos de colectivos eléctricos, diseñados para cubrir diferentes necesidades del transporte urbano y de larga distancia.

La línea incluye unidades de 9, 10, 12, 13 y hasta 18,7 metros y un modelo destinado a trayectos de mayor distancia.

Entre las alternativas se encuentra el TZ18 , un vehículo articulado pensado para recorridos urbanos de alta demanda y corredores de transporte rápido. También se incorpora un colectivo eléctrico para servicios de larga distancia, que completa la oferta de la marca.

Qué autonomía tendrán los nuevos colectivos eléctricos

Uno de los principales diferenciales de la línea será su autonomía eléctrica, aunque el alcance dependerá del modelo y del tipo de servicio para el que se utilice.

El micro de larga distancia puede alcanzar los 350 kilómetros de autonomía, según las especificaciones difundidas por TEVX. En cambio, el articulado de 18,7 metros tiene una autonomía informada de hasta 310 kilómetros.

Los vehículos incorporan baterías de la compañía CATL y una configuración de piso bajo, con sistemas de accesibilidad que incluyen rampas y suspensión con función de arrodillamiento para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros.

La tecnología de los colectivos también contempla soluciones para mejorar la operación en recorridos con pendientes y facilitar la integración con la infraestructura de carga eléctrica.

Cuándo llegarán los primeros colectivos eléctricos y qué se sabe de la producción

Antes de que comience la fabricación local, la alianza ya concretó la comercialización de los primeros diez colectivos eléctricos. Según lo anunciado por TEVX, las unidades tenían previsto llegar durante el primer trimestre de 2027.

La futura fábrica representa una segunda etapa del acuerdo. Su instalación dependerá de la definición del lugar y de los pasos necesarios para poner en marcha la producción, con la participación de trabajadores locales y transferencia de conocimientos técnicos.