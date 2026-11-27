En esta noticia Cuánto aumentan los sueldos de la UOM en diciembre 2026

Los trabajadores siderúrgicos tendrán un nuevo incremento salarial en diciembre de 2026, luego de que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alcanzara un acuerdo con la Cámara Argentina del Acero tras casi dos años de negociaciones.

El entendimiento contempla una suba total del 12% en los salarios, de la cual queda pendiente un tramo del 6% no remunerativo y no acumulativo, vigente durante noviembre y diciembre.

Además, el acuerdo establece el pago de un bono extraordinario de $1.600.000 para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas. En el caso de los empleados contratistas, el monto será de $1.280.000.

Cuánto aumentan los sueldos de la UOM en diciembre 2026

El acuerdo paritario alcanza a los trabajadores siderúrgicos de la Rama 21 de la UOM y establece una actualización salarial del 12%.

La UOM acordó un aumento salarial del 12% para los trabajadores siderúrgicos, tras casi dos años de negociaciones.

De ese porcentaje, el último tramo corresponde a un 6% no remunerativo y no acumulativo, que se aplica durante noviembre y diciembre de 2026.

La negociación estuvo paralizada durante casi dos años debido a diferencias en torno al reconocimiento de los representantes paritarios designados por la intervención de la UOM. La situación se destrabó luego de un fallo judicial del 6 de julio que avaló las facultades del interventor para participar de las negociaciones salariales.