El especialista advirtió que tanto Brasil como la Argentina apostarán por el pragmatismo y la necesidad de evitar tensiones con Washington.

El analista internacional Fabián Calle analizó las implicancias del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y advirtió que, pese a las tensiones políticas evidentes, la relación bilateral con la Argentina y el futuro del Mercosur no sufrirán un quiebre disruptivo.

En su paso por el programa Cuentas Claras, de El Cronista Stream, el experto desmenuzó las irregularidades del balotaje y explicó por qué Javier Milei eligió no saludar al vencedor.

Para justificar la postura del libertario, el analista relató episodios “inéditos” que marcaron la jornada electoral en Brasil, a los que calificó de “connivencia obscena” entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Superior. “Reconocer a un gobierno que extendió ilegalmente dos horas la elección, que le saca el pasaporte al candidato rival... no es que estás saludando a Konrad Adenauer o a Winston Churchill ”, graficó Calle.

Respecto al impacto de este resultado en la política económica nacional, Calle le restó dramatismo a la posibilidad de que el Gobierno argentino rompa lazos comerciale s.

“El empresariado brasileño no toma mucho partido, pero tampoco se va a inmolar con locuras económicas, no es como el empresariado argentino, que es una especie de pluma que la sopla el viento”, comparó.

El analista internacional desmenuzó lo que dejó el balotaje presidencial en Brasil. El Cronista Stream

Consultado sobre si la relación distante entre Lula y Milei podría obstaculizar el histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el especialista fue claro: “No cabe duda cuál es la elección. La elección es la armonía con Estados Unidos. [...] La Argentina es un país dolarizado que dependemos de Estados Unidos para el acuerdo con el FMI, gracias a eso ganamos el juicio de YPF, recibimos el swap, 7 mil millones de dólares para la conectividad Vaca Muerta-Atlántico”.

Por otra parte, Calle analizó cómo logró Lula revertir el resultado de la primera vuelta, señalando la implementación de lo que denominó un “Plan Platita” de unos 90.000 millones de dólares. “No se pueden dar planes sociales o anuncios de gratificaciones económicas en los meses previos a la elección, está prohibido constitucionalmente. Y Lula, después de perder la primera vuelta, anunció un aumento del 15% en ciertas prestaciones”, detalló.

Finalmente, el analista estimó que la política exterior del Gobierno argentino no será necesariamente de confrontación permanente con Brasilia, ya que todo dependerá del contexto geopolítico y, especialmente, de los movimientos de Washington.

“Si ve que la administración Trump y esta cuarta administración de Lula establecen una convivencia pacífica, Milei va a flexibilizar”, concluyó Calle.