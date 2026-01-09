Tras la detención de Maduro, EE.UU. controlará la venta de petróleo de Venezuela “por tiempo indefinido”

Los países de la Unión Europea (UE) respaldaron mayoritariamente este viernes, de forma provisional, la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur.

Ahora se espera que el Consejo de la UE cierre formalmente el procedimiento a las 17.00 (16.00 GMT), según indicaron varias fuentes diplomáticas citadas por la agencia EFE.

El tratado, negociado durante 25 años, apunta a crear la mayor zona de libre comercio del mundo entre la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y eliminar aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

La mayoría de los 27 países del bloque votaron a favor del pacto, a pesar de la oposición de Francia, Irlanda y Polonia, preocupados por su impacto en el sector agrícola.

El sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en la cumbre del Mercosur que mientras espera que la Unión Europea demuestre voluntad política para firmar un acuerdo comercial, el bloque sudamericano seguirá trabajando con otros socios.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: cuándo entra en vigencia

Con este resultado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá volar a Paraguay para rubricar el acuerdo este lunes con el Mercosur.

Sin embargo, aunque la firma se concrete, el acuerdo no entrará de inmediato en vigor, ya que del lado europeo se necesita también la aprobación de la Eurocámara, que debe pronunciarse en un plazo de varias semanas.

Voces a favor y en contra del nuevo acuerdo

Los detractores del pacto, empezando por Francia, creen que el mercado europeo puede verse seriamente afectado por la entrada de productos sudamericanos más competitivos debido a normas de producción consideradas menos rigurosas.

El gobierno francés había manifestado el jueves su rechazo al acuerdo de libre comercio y reiteró este viernes que continuará exigiendo el cumplimiento total de los compromisos asumidos por la Comisión Europea (CE) para proteger a los agricultores franceses.

Por otro lado, defensores del acuerdo como España y Alemania, creen que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos.

El bloque sudamericano ya mostraba señales de impaciencia. En diciembre, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, amenazó con retirarse de un acuerdo comercial después de que Francia e Italia solicitaran a Bruselas postergar la votación para aprobar el tratado.

En esa cumbre, Lula da Silva pidió “coraje” y “voluntad política” a la UE para no dejar pasar la oportunidad.