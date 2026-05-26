La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, mencionó que el organismo relanzará sus inversiones en México “para hacer realidad los acuerdos de la reciente cumbre política”. Foto:EFE

El Banco Europeo de Inversiones prepara la chequera para desembolsar EUR €3,000 millones de aquí a 2030, como parte de las inversiones acordadas después de la firma de la modernización del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México (TLCUEM).

México conjuga un alto potencial de producción de energía solar y eólica, vitales en la transición energética. Foto: Pixabay.

Durante el IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, mencionó que el organismo relanzará sus inversiones en México “para hacer realidad los acuerdos de la reciente cumbre política”.

Los recursos previstos, dijo la directiva, se destinarán a las áreas de energía, agua y transporte, lo que equivale a aproximadamente MXN $60,374 millones.

Durante la misión económica de la Unión Europea en México, el bloque de 27 países del viejo continente firmó un convenio con la Secretaría de Energía para apoyar la transición energética del país.

A esto se suma la firma de un préstamo de EUR €150 millones con el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) que se destinará a financiar el tejido empresarial privado, en concreto para proyectos de adaptación al cambio climático, economía circular y descarbonización, con un ángulo de apoyo al emprendimiento femenino.

Alianza con América Latina

La presidenta del BEI destacó que Europa busca afianzar una alianza estratégica con América Latina, al recordar que en otoño pasado, el BEI comprometió EUR €1,000 millones para conectividad energética de Centroamérica, y esperan movilizar aproximadamente aproximadamente la mitad este año.

Nadia Calviño aseguró que es necesario ampliar las alianzas a nivel mundial, en lugar de cerrar el comercio.

“Mientras otros construyen muros y cierran mercados, nosotros construimos puentes y nos abrimos a quienes comparten nuestros valores y nuestra visión del mundo. Europa es un socio de confianza”, aseguró.

México como puente

Durante su participación, Roberto Velasco, canciller de México, dijo que la relación entre México con Europa está en un “momento espléndido”.

Además aseguró que México es un puente entre regiones. “Somos probablemente el país del mundo con más acuerdos de libre comercio, tenemos acceso preferencial a más de 50 países del mundo a través de esta red de acuerdos comerciales, 50 países que implica a más de 1,500 millones de habitantes que representan gran parte de la economía global”, comentó.