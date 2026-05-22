De izquierda a derecha, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Ursula Von der Leyen, presidenta de la Unión Europea.

En esta noticia Más allá de lo comercial

La firma de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) trajo una “torta bajo el brazo” de MXN $100,000 millones, que promete invertir el bloque europeo en el país, en obras relacionadas con el Plan México.

De izquierda a derecha, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Ursula Von der Leyen, presidenta de la Unión Europea. Cortesía Presidencia de la República.

Durante el acto protocolario de la firma del convenio, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, aseguró que la renovación del acuerdo “nos da alas para volar muy alto”, lo que incluye un plan de inversiones en una agenda que concuerda con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través del Global Gateway, la Unión Europea, que engloba a 27 países del viejo continente, movilizará EUR €5,000 millones, lo que representa más de MXN $100 mil millones, que se destinarán a proyectos de generación de energía eólica y solar, proyectos de movilidad limpia, con nuevos cablebuses para México, a lo que se suman inversiones en sectores estratégicos como el farmacéutico, el desarrollo de conectividad digital y la economía circular.

“Este acuerdo refleja quiénes somos como socios: somos ambiciosos, somos fiables, miramos al futuro y estamos comprometidos a cumplir ante nuestros pueblos”, aseguró Von der Leyen.

En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el fondo anunciado por la Unión Europea es una gran muestra de la cooperación para el desarrollo entre regiones y naciones.

Más allá de lo comercial

En su intervención, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, destacó que el acuerdo es una “auténtica declaración geopolítica”.

“Es una demostración de nuestro compromiso con el comercio justo, la prosperidad compartida, la sostenibilidad y la cooperación basada en reglas”, dijo.

En este sentido, abundó que el acuerdo global modernizado permitirá a las dos partes enfrentar mejor los desafíos de la actualidad, a través de un mejor diálogo político y la cooperación en áreas clave como la seguridad, la innovación, la transición verde y la protección de los Derechos Humanos.

“La UE va a apoyar el Plan México, con Global Gateway para demostrar que la UE es un socio confiable para México”, confirmó.