El presidente Javier Milei y el canciller argentino Pablo Quirno encabezaron la delegación argentina a una nueva cumbre del Mercosur, que tuvo en el centro del temario la resolución del dilatado acuerdo con la Unión Europea y la posibilidad de flexibilizar la política de alianzas de los países que integran el bloque regional.

La actividad se realizó en la localidad brasileña de Foz do Iguazú, con el majestuoso marco que entregan las Cataratas de ese lugar fronterizo entre Argentina y Brasil.

Como ya lo hizo en anteriores ocasiones, Milei recriminó que “no hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica”, como así tampoco “apertura suficiente al mundo”, al considerar que el Mercosur no cumplió con ninguno de los objetivos para la región.

En este sentido, subrayó que, en cambio, “sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma”.

Milei abogó por “una reforma institucional e integral”, la cual debe “reducir el costo económico” del bloque y manifestó: “La integración debe estar al servicio del libre comercio, no de la burocracia”.

Además, sentenció “la flexibilidad es un activo, no una amenaza”, por lo que “la rigidez solo puede traer estancamiento”: “Es una herramienta concreta para adaptarnos a un entorno internacional que evoluciona mucho más rápida que nuestra respuesta colectiva”.

En ese sentido, puso como ejemplo que “tras décadas de negociaciones, no se pudo materializar un acuerdo comercial (con la UE)”.

Por su parte, el titular del Palacio San Martín dijo qué lo que se está buscando es “aprovechar las fortalezas del Mercosur y la bilateralidad”.

“Ya se han creado espacios de flexibildad que están utilizando los diferentes países. Uruguay ha anunciado su intención de asociarse al acuerdo tran-pacífico, hoy Argentina celebró eso como un gesto hacia la flexibilización adicional”, dijo Quirno.

Luego recordó que el Mercosur tiene acuerdos pendientes no sólo con la UE, sino también con Vietnam, Japón, Reino Unido, “y un montón de países que quieren negociar con el Mercosur y también de manera bilateral”.

En ese contexto, el canciller sostuvo que “estamos cerca, podemos esperar”, subrayó y dijo en diálogo con Radio Mitre que “el Mercosur tiene un potencial tremendo, pero hay momentos en los que los tiempos no se adecúan a las necesidades de los países”.