Oficial | Portugal impedirá la entrada y salida del país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio

Portugal comenzará a aplicar controles fronterizos más exigentes para ciudadanos extracomunitarios, en línea con el sistema migratorio unificado promovido por la Unión Europea. Aunque disponer de un pasaporte vigente seguirá siendo imprescindible, ya no será suficiente en todos los casos, ya que se exigirán condiciones adicionales vinculadas a nuevos sistemas digitales de control.

Estas medidas forman parte de la implementación del Sistema de Entrada y Salida (EES) y del futuro permiso ETIAS, herramientas desarrolladas por la Comisión Europea con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar el monitoreo de los desplazamientos dentro del Espacio Schengen. Incluso quienes hoy pueden viajar sin visa deberán adaptarse a estas nuevas exigencias para ingresar a Portugal .

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Los nuevos controles que aplicará Portugal, además del pasaporte

El esquema migratorio europeo introducirá trámites adicionales para muchos viajeros antes o durante su llegada. En ciertos casos, contar con un pasaporte vigente ya no alcanzará, especialmente para quienes viajen por turismo, negocios o estancias breves desde fuera de la Unión Europea.

Uno de los cambios clave será la puesta en marcha del Sistema de Entrada y Salida (EES), que sustituirá definitivamente el sellado manual del pasaporte por un registro digital automatizado. Al ingresar por aeropuertos o puntos fronterizos portugueses —como Lisboa u Oporto—, las autoridades recopilarán datos biométricos obligatorios, incluyendo huellas dactilares y reconocimiento facial, para registrar cada movimiento.

Además, la Unión Europea lanzará el ETIAS, un permiso electrónico obligatorio para ciudadanos de países que actualmente no requieren visa, como Argentina, Chile, México o Colombia. Este trámite deberá realizarse online antes de viajar y estará directamente vinculado al pasaporte del solicitante.

Quienes no completen correctamente estos procesos, se nieguen a proporcionar sus datos biométricos o presenten irregularidades en su información podrían ver denegado su acceso. Asimismo, el sistema permitirá identificar de forma automática a quienes excedan el tiempo de permanencia permitido —90 días dentro de un período de 180 días—.

Los requisitos obligatorios para ingresar a Portugal

Los viajeros afectados deberán registrarse en el sistema biométrico del EES al llegar al país y, una vez que entre en vigor, tramitar el permiso ETIAS antes de embarcar hacia Portugal o cualquier otro destino del espacio Schengen.

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El funcionamiento del ETIAS será similar al de otros permisos electrónicos internacionales: el viajero completará un formulario en línea, abonará una tarifa y esperará la aprobación digital. El sistema verificará sus datos en bases de seguridad internacionales. En caso de rechazo, las aerolíneas impedirán el embarque.

Otro punto clave será la validez del pasaporte. Para ingresar a Portugal, el documento deberá tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del Espacio Schengen y haber sido emitido dentro de los últimos diez años.

Europa ya refuerza sus controles fronterizos

Portugal no es el único país involucrado en estos cambios. Las nuevas reglas se aplicarán de forma uniforme en todos los países del Espacio Schengen, como parte de un proceso de digitalización de sus fronteras externas.

De hecho, varios aeropuertos portugueses ya están incorporando kioscos automáticos donde los pasajeros deberán registrar sus datos biométricos antes de pasar por el control tradicional de seguridad.

Desde la Comisión Europea señalan que el objetivo es agilizar los procesos en el largo plazo y mejorar la seguridad regional. Sin embargo, reconocen que durante la etapa inicial de implementación podrían producirse demoras y mayores tiempos de espera en los principales aeropuertos del país.