El Poder Ejecutivo informó este viernes que los precios de los combustibles se mantendrán sin modificaciones durante el mes de agosto. En un comunicado conjunto de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería se confirmaron los valores de venta al público que regirán en todo el país.

Según el texto oficial, los precios vigentes son los siguientes: la nafta Súper se venderá a $88,67 por litro y la nafta Premium a $91,19 por litro. El gasoil 50S se ubicará en $58,68 por litro y el gasoil 10S en $67,33 por litro. Por su parte, el supergás mantendrá un precio de $93,56 por kilogramo.

La decisión se toma a pesar de que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), en su informe de precios de referencia, había señalado incrementos para algunos combustibles: $0,26 para la nafta Súper, $0,48 para la Premium y $7,51 para el gasoil 50S. El gobierno justificó la continuidad de las tarifas argumentando que desde abril implementa una estrategia de amortiguación destinada a mitigar el traslado de la volatilidad internacional a los precios locales, con especial énfasis en el gasoil 50S.

Esa política, según la nota oficial, busca proteger tanto a consumidores como a sectores productivos clave que dependen del gasoil, como el transporte de carga y la agroindustria, frente a las fluctuaciones del mercado internacional del petróleo y sus derivados. Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la medida forma parte de un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal, la competitividad y la protección del poder adquisitivo de la población.

Mientras tanto, los consumidores y empresas del transporte continuarán operando con los valores anunciados, y el mercado espera señales sobre la evolución de los precios internacionales y la respuesta del Ejecutivo en los próximos meses.