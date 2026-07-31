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Las condiciones meteorológicas cambiarán por la llegada de lluvias en gran parte del país este jueves 30 de julio debido a la combinación de diversos sistemas meteorológicos, entre ellos la onda tropical número 22, el monzón mexicano, canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican precipitaciones de fuertes a intensas en 19 estados, principalmente en el sureste de México.

Además de las lluvias, continuará el ambiente caluroso a extremadamente caluroso en entidades del norte del país. En Baja California y Sonora se esperan temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius, por lo que las autoridades hicieron un llamado a tomar precauciones para prevenir afectaciones por las altas temperaturas.

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A continuación, conoce los detalles del reporte oficial del SMN en México.

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Estados con pronóstico de lluvias intensas

El organismo indicó que las precipitaciones más fuertes, con acumulados de 75 a 150 milímetros, se esperan en:

  • Chiapas (centro, noroeste y sur).
  • Tabasco (suroeste).

También se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

  • Sonora.
  • Chihuahua.
  • Oaxaca.
  • Veracruz.

En tanto, se prevén lluvias fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, en:

  • Durango.
  • Sinaloa.
  • Nayarit.
  • Jalisco.
  • Colima.
  • Michoacán.
  • Guanajuato.
  • Ciudad de México.
  • Estado de México.
  • Guerrero.
  • Puebla.
  • Campeche.
  • Yucatán.

Asimismo, habrá intervalos de chubascos en Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo, mientras que Coahuila y Nuevo León registrarán lluvias aisladas.

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Advierten por posibles inundaciones y deslaves

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que las precipitaciones de mayor intensidad podrían provocar:

  • Deslaves
  • Aumento en los niveles de ríos y arroyos
  • Desbordamientos
  • Inundaciones, especialmente en las zonas bajas de los estados donde se esperan los mayores acumulados de lluvia

Ante este panorama, recomendó mantenerse atento a los avisos emitidos por el SMN, la Conagua y las autoridades de Protección Civil, sobre todo en comunidades cercanas a ríos, laderas o áreas con riesgo de inundación.

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Recomendaciones ante las lluvias y el calor

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas como:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
  • Extremar precauciones en zonas con riesgo de deslaves o crecidas de cuerpos de agua.
  • Mantenerse bien hidratado y reducir la exposición al sol durante las horas de mayor radiación.
  • Utilizar ropa de colores claros y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas durante los episodios de calor intenso.