España se prepara para vivir este miércoles 12 de agosto un eclipse solar excepcional e histórico, el primero visible desde la Península en más de un siglo. Millones de personas mirarán al cielo durante las últimas horas de la jornada y las autoridades preparan dispositivos especiales ante la enorme movilización prevista.

Los datos del Gobierno apuntan a que durante la jornada podrían producirse entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos motivados por el eclipse, según informa EFE. Las autoridades han pedido planificar los viajes, no esperar hasta última hora y escalonar el regreso.

El acontecimiento tendrá consecuencias sobre la movilidad en diferentes puntos del país, con dispositivos de tráfico, controles y restricciones específicas. En este contexto surge además una duda entre trabajadores y ciudadanos: ¿podrían cerrar los bancos y las oficinas gubernamentales por el eclipse solar?

Por el momento, no existe una orden estatal que obligue al cierre general de bancos u oficinas públicas en España. Tampoco el eclipse convierte el 12 de agosto en festivo. Sin embargo, las restricciones de movilidad y las medidas que adopten comunidades autónomas y ayuntamientos pueden afectar desplazamientos y accesos durante la jornada.

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Eclipse solar del 12 de agosto: ¿pueden cerrar los bancos y las oficinas?

El eclipse solar del 12 de agosto no implica por sí mismo el cierre de bancos, oficinas gubernamentales, comercios o empresas. El miércoles continúa siendo, con carácter general, un día laborable en España.

Por tanto, los bancos no tienen una orden general de cerrar sus sucursales como consecuencia del eclipse. Lo mismo ocurre con las dependencias de la Administración: la activación de dispositivos de emergencia o Protección Civil no supone automáticamente que deban suspender su actividad.

Eso no impide que puedan producirse modificaciones puntuales de funcionamiento, accesos o movilidad allí donde las autoridades adopten medidas específicas. También podrían existir decisiones organizativas concretas de entidades o administraciones, por lo que quienes tengan una cita deberían comprobar previamente los canales oficiales correspondientes.

La diferencia resulta importante: España afrontará una jornada excepcional por el eclipse, pero no existe un cierre nacional de bancos y oficinas gubernamentales decretado como consecuencia del fenómeno.

Habrá restricciones por el eclipse solar: qué pueden encontrarse los conductores

Uno de los mayores desafíos será la movilidad. Según la información de EFE, los datos del Gobierno apuntan a que durante el miércoles se registrarán entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos motivados por el eclipse.

Las medidas de restricción no suponen que toda España quede sometida a una misma restricción durante las 24 horas. Los dispositivos y limitaciones dependen de cada territorio y de las decisiones adoptadas por las administraciones competentes.

La jornada sí estará marcada por operativos extraordinarios de tráfico y seguridad en las zonas con mayor concentración de visitantes. Además, las autoridades podrán regular accesos y circulación cuando resulte necesario.

Entre las recomendaciones oficiales destaca planificar los desplazamientos, evitar paradas en arcenes, llevar suministros, prever la posible saturación de las comunicaciones y utilizar siempre las zonas habilitadas.

También existen advertencias vinculadas al riesgo de incendios forestales: estará prohibido hacer fuego donde así lo establezca la normativa, se debe evitar estacionar sobre vegetación seca y es imprescindible mantener libres los accesos destinados a los servicios de emergencia.

La movilidad es uno de los cinco grandes ámbitos de riesgo identificados para el eclipse solar. La concentración de cientos de miles de personas en determinados puntos puede provocar importantes problemas de circulación.

Por eso, las autoridades recomiendan elegir con antelación el lugar desde el que se observará el eclipse y evitar trasladarse a última hora hacia los puntos más concurridos.

También habrá que prestar atención al momento inmediatamente posterior. Miles de personas podrían intentar regresar simultáneamente después de la totalidad, por lo que se recomienda escalonar el regreso.

Eclipse solar: los cinco grandes riesgos que preocupan a las autoridades

Las recomendaciones para contemplar el fenómeno de forma segura se concentran en cinco grandes ámbitos de riesgo, según la información recopilada por EFE.

El primero corresponde a los riesgos sanitarios, entre ellos los golpes de calor, la deshidratación, las masificaciones y los efectos provocados por la oscuridad repentina.

El segundo está directamente relacionado con la protección ocular. Para observar directamente el Sol deben utilizarse gafas adecuadamente certificadas conforme a la norma ISO 12312-2, destinadas específicamente a la observación solar.

También se encuentran los problemas de movilidad, el impacto ambiental y el riesgo de incendios forestales. Las autoridades piden respetar los espacios naturales, no dejar residuos, evitar perturbaciones a la fauna y no invadir propiedades privadas.

Dónde se verá el eclipse solar de España el 12 de agosto

El norte de Galicia será el “kilómetro 0” peninsular del eclipse, según EFE. En torno a las 19:30, con pequeñas variaciones dependiendo de la ubicación, la Luna comenzará a interponerse delante del Sol.

Unos segundos después de las 20:26 horas comenzará la totalidad en esta zona. Esta fase se prolongará durante algo menos de dos minutos, aproximadamente hasta las 20:28, antes de que el Sol comience a recuperar progresivamente su brillo.

La misma secuencia avanzará de oeste a este por una amplia franja que atravesará numerosas capitales españolas.

Entre ellas se encuentran A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Burgos, Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia, Soria, Guadalajara, Logroño, Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Tarragona, Lleida, Castellón, Valencia y Palma .

Baleares despedirá el eclipse solar en España. Allí, la Luna comenzará a interponerse entre la Tierra y el Sol alrededor de las 19:37 horas.

La totalidad se producirá entre aproximadamente las 20:30 y las 20:33, dependiendo del lugar desde el que se realice la observación.

Sin embargo, existe una particularidad. En Baleares y diferentes zonas del este peninsular no será posible contemplar el final de la fase parcial porque el Sol ya se habrá puesto en el horizonte.

Qué tiempo hará durante el eclipse del 12 de agosto

Otro factor decisivo será la meteorología. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan a una situación de estabilidad en gran parte de España, con cielos poco nubosos o despejados.

Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y algunas zonas del Mediterráneo pueden comenzar el miércoles con cielos nubosos o intervalos de nubes bajas, aunque existe una tendencia general hacia una mayor apertura de claros.

La nubosidad podría ser más persistente en los litorales de Galicia y del Cantábrico. Por la tarde también podrá desarrollarse nubosidad de evolución en las montañas del norte peninsular y en el tercio oriental.

En Canarias, donde el eclipse se observará de forma parcial, se esperan cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y condiciones poco nubosas o despejadas en el resto.

Un acontecimiento que movilizará a toda España

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El eclipse solar del 12 de agosto ha trascendido el ámbito estrictamente científico y se ha convertido en un acontecimiento social, cultural y económico.

Comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades, agencias espaciales y centros de investigación han preparado retransmisiones y actividades. También se han seleccionado cientos de puntos de observación.

El Gobierno central ha elegido como epicentro el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, donde está prevista la presencia de miembros del Ejecutivo, los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea Pablo Álvarez y Sara García, científicos y especialistas.

La Agencia Espacial Europea realizará además una retransmisión desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, y una observación pública en León junto con la Universidad y el Ayuntamiento.

Incluso Iberia fletará un avión especial para observar el eclipse desde aproximadamente 10.000 metros de altitud y difundirá imágenes en directo a través de sus redes sociales.

¿Hay que ir a trabajar durante el eclipse solar?

Sí. Con carácter general, el eclipse solar no modifica la jornada laboral ni convierte el 12 de agosto en festivo.

Los trabajadores deberán acudir normalmente a sus puestos salvo que exista una instrucción específica de su empresa o una circunstancia concreta derivada de las medidas establecidas por las autoridades.

Lo mismo sucede con bancos y oficinas públicas: no existe una orden general de cierre por el eclipse. Sin embargo, quienes tengan que desplazarse deberían comprobar las restricciones locales y calcular más tiempo para realizar sus trayectos.

Con hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales, restricciones puntuales, operativos especiales y millones de personas pendientes del cielo, España afrontará este miércoles una jornada extraordinaria.