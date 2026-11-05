En esta noticia Quién es Pedro Alliana, el hombre que asumirá la presidencia de Paraguay

La renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, este jueves dinamitó el escenario político de Paraguay, marcado por la crisis del Banco Ueno que dejó a millones de usuarios sin acceso a sus fondos.

Ahora, todas las miradas se concentran ahora en el vicepresidente Pedro Alliana, llamado por la Constitución a tomar las riendas de la Presidencia de la República para completar el periodo de gobierno fijado hasta agosto de 2028.

Según establece la Carta Magna, el artículo 227 establece la sustitución inmediata y el 234 avala que complete el mandato hasta 2028.

Con una votación de 48 votos en contra y 30 a favor, la Cámara de Diputados desestimó el pedido de juicio político planteado contra Alliana, despejando su camino hacia la jefatura de Estado. En contraposición, la Cámara Baja aprobó por unanimidad impulsar el juicio político contra Peña.

Alliana, junto a Peña, afrontaba una solicitud de juicio político impulsada por la oposición a raíz de la crisis originada tras la quiebra del Banco Ueno.

Quién es Pedro Alliana, el hombre que asumirá la presidencia de Paraguay

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, de 52 años, nació el 19 de febrero de 1974 en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú.

Previo a su consolidación como uno de los principales referentes del Partido Colorado, se desempeñó como comerciante en su ciudad natal y tuvo un destacado paso por el deporte competitivo, habiendo integrado la selección paraguaya de básquetbol en 1991 durante su etapa adolescente.

Alliana inició su recorrido político en 2006 como candidato a intendente de Pilar por el Partido Colorado (ANR). Aunque no accedió al cargo municipal, su posicionamiento territorial le permitió obtener la gobernación del departamento de Ñeembucú en 2008. Alliana encabezó la administración regional durante el periodo constitucional 2008-2013, marcando el inicio de su proyección en la política nacional.

Pedro Alliana debería asumir el mando del país hasta agosto de 2028, según establece la Constitución de Paraguay. Archivo

Tras finalizar su gestión al frente de la gobernación, dio el salto al escenario político nacional en 2013 al conquistar un lugar en la Cámara de Diputados en representación de Ñeembucú.

En las elecciones generales de 2018, logró ser reelegido en la Cámara Baja para el periodo 2018-2023, ciclo en el que afianzó su rol estratégico dentro de la bancada del Partido Colorado.

Así, consolidó su peso político en el Congreso tras encabezar la Cámara de Diputados de Paraguay desde julio de 2019 hasta junio de 2022.

Durante sus tres años al frente del cuerpo legislativo, Alliana tuvo a su cargo la articulación de las principales iniciativas del oficialismo y la conducción estratégica del bloque de la Asociación Nacional Republicana (ANR)

En las elecciones generales del 30 de abril de 2023, integró la fórmula presidencial del Partido Colorado como candidato a vicepresidente acompañando a Santiago Peña. Tras resultar electa la dupla, juró como el 34.º vicepresidente de la República del Paraguay el 15 de agosto de 2023, asumiendo el rol constitucional de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.