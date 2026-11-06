El presidente Santiago Peña solicitó al Congreso una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el juicio político iniciado en su contra.

La crisis desatada por la caída de Ueno Bank suma este viernes un nuevo capítulo político en Paraguay. El presidente Santiago Peña solicitó al Congreso una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el juicio político iniciado en su contra, luego de que los legisladores le dieran menos de un día para responder a las acusaciones.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso paraguayo, Basilio “Bachi” Núñez, anticipó este viernes, en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, que no aceptarán el pedido.

“Vamos a continuar con el juicio político hoy a las 10 de la mañana. Yo respondo a una mayoría”, afirmó Núñez, quien señaló que se encuentra en diálogo con sus colegas del Senado para avanzar con el proceso. Consultado sobre si Peña deberá presentarse este viernes y sentarse en el banquillo, el legislador respondió: “Esa es la tendencia”.

Por qué Peña pidió una prórroga

El presidente cuestionó el tiempo que le otorgaron para responder a las acusaciones y sostuvo que recibió el expediente durante la noche del jueves, con unas 300 fojas de documentación.

El pedido fue presentado ante el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, pocas horas antes de la convocatoria prevista para las 10. Peña cuestionó que la notificación para ejercer su defensa haya sido recibida a las 22:15 del jueves, acompañada por un libelo acusatorio de 15 páginas y unos 300 folios de anexos.

Pedido de prórroga presentado por Santiago Peña. Gentileza: ABC Paraguay.

En el escrito, el mandatario sostuvo que un plazo inferior a 12 horas resulta insuficiente para garantizar las condiciones necesarias para una defensa adecuada. Por eso reclamó formalmente que el Congreso le conceda otras 72 horas para analizar la acusación, preparar su respuesta y presentar las pruebas que considere necesarias.

Las claves del juicio político de Peña

El proceso contra Peña se activó después de la crisis financiera y política provocada por la intervención de Ueno Bank, una entidad que el Banco Central del Paraguay decidió cerrar esta semana tras detectar un deterioro de su solvencia.

El caso tuvo un fuerte impacto en Paraguay: la resolución dejó congelados los fondos de unos 2,9 millones de clientes, además de recursos depositados por organismos públicos. La crisis derivó también en una investigación judicial sobre los responsables de la entidad y en cuestionamientos políticos por los vínculos que Peña tuvo con el grupo empresario relacionado con Ueno.

La oposición sostiene que la crisis expuso un supuesto mal desempeño de las funciones del presidente y cuestiona, entre otros puntos, la relación entre el Gobierno, los organismos públicos que tenían fondos en Ueno y las autoridades vinculadas al sistema financiero.

El impacto político fue inmediato. El jueves, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra Peña. Mientras estaba instalado el debate en el Congreso, el propio presidente anunció su renuncia, pero el proceso no terminó allí.

La renuncia de Peña quedó en suspenso

La salida de Peña de la Presidencia tampoco pudo concretarse por ahora. La sesión bicameral convocada para tratar su dimisión quedó sin quórum luego de que legisladores oficialistas abandonaran el recinto.

Por ese motivo, Peña continúa formalmente en el cargo mientras el Senado avanza con el juicio político. La Cámara Alta comenzó el procedimiento después de que Diputados aprobara el libelo acusatorio y designara a los fiscales que deberán sostener los cargos contra el mandatario.

El presidente de Paraguay Santiago Peña presentó se renuncia este jueves, pero el Congreso insiste con el juicio político. Foto: EFE.

El Senado había convocado a Peña o a sus abogados para las 10 de este viernes. El cronograma previsto contempla recibir la defensa durante la mañana, analizar las pruebas a partir de las 13, escuchar los alegatos por la tarde y avanzar luego hacia la votación del proceso.

El titular del Congreso defendió el procedimiento y señaló que el Parlamento busca respetar una serie de etapas para evitar cuestionamientos posteriores. Entre los antecedentes que aparecen en la discusión está el juicio político que terminó con la destitución de Fernando Lugo en 2012, cuyo caso todavía genera una disputa internacional.

La Fiscalía abrió tres causas contra Santiago Peña

El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas penales contra Peña, Además, ordenó conformar un equipo de fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar los hechos denunciados.

Las pesquisas estarán centradas en la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos en la entidad y las actuaciones de distintas autoridades estatales. Según un comunicado oficial, la decisión se tomó a partir de presentaciones realizadas por senadores y diputados, además de una denuncia del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez.