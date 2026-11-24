Una convocatoria internacional abre las puertas a quienes buscan obtener su primera experiencia laboral en Europa sin necesidad de contar con conocimientos previos en el rubro.

Se trata de Waterproofworld, un centro especializado en actividades náuticas que ofrece un programa intensivo de capacitación para formar nuevos instructores de cara a la temporada 2027.

La propuesta, publicada a través de la plataforma Anywork Anywhere incluye un período de preparación con un costo de 2,500 euros, brinda hospedaje compartido sin cargo frente al mar y garantiza las comidas diarias durante siete meses.

¿Cómo es la propuesta laboral en Italia para enseñar deportes acuáticos sin experiencia?

El programa pertenece a la escuela Waterproofworld, ubicada en Brenzone sul Garda, a orillas del famoso Lago de Garda. La iniciativa está diseñada para transformar a candidatos principiantes en instructores profesionales certificados de kitesurf y wingfoil, entre abril y octubre de 2027.

El programa pertenece a la escuela Waterproofworld, ubicada en Brenzone sul Garda, a orillas del famoso Lago de Garda. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El recorrido dentro de la academia se divide en cuatro etapas progresivas durante toda la temporada:

Entrenamiento inicial: aprendizaje intensivo sobre navegación, manejo de equipos de seguridad y operaciones con embarcaciones.

Asistencia en clases: acompañamiento a instructores experimentados para incorporar herramientas pedagógicas en el agua.

Práctica operativa: asunción gradual de responsabilidades en el funcionamiento diario del centro deportivo.

Certificación oficial: cursada y exámenes finales de la organización VDWS durante diez días en octubre de 2027.

El paquete incluye equipamiento deportivo, alojamiento compartido junto a la escuela, desayuno, almuerzo, cena y una ayuda económica mensual a definir en la entrevista.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a la búsqueda laboral?

La organización busca perfiles dinámicos que puedan asumir un compromiso de tiempo completo durante los siete meses que dure la temporada europea.

Los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones básicas para participar de la selección:

Idioma : dominio fluido del inglés como requisito excluyente, sumando puntos el conocimiento de italiano o alemán.

Aptitud física : saber nadar con seguridad y mantener un buen estado físico para la actividad diaria.

Convivencia: disponibilidad para compartir habitaciones con otros integrantes del equipo internacional en la casa del personal.

¿Cómo enviar la postulación antes del cierre de la convocatoria?

Los interesados en ocupar una de las cuatro vacantes disponibles tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar su candidatura. la selección se realiza directamente a través del sitio web oficial de Waterproofworld.

La solicitud debe contener una fotografía reciente, una breve presentación personal y el detalle de las habilidades lingüísticas del postulante. Los candidatos deben poder explicar cuál es su motivación para convertirse en instructores, mencionar cualquiera experiencia deportiva y confirmar su disponibilidad total de abril a octubre de 2027.