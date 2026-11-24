La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece una serie de obligaciones que deben cumplir todos los conductores que circulen por las calles, avenidas, rutas y autopistas de Argentina.

Entre las conductas prohibidas, contempla una maniobra peligrosa que puede derivar en importantes sanciones: hacer zigzag entre los vehículos.

La normativa busca evitar accidentes y proteger a quienes circulan por la vía pública, pero también establece penalizaciones económicas y descuentos en la Licencia Nacional de Conducir para quienes incumplan sus disposiciones.

Qué dice la Ley 24.449 sobre hacer zigzag al manejar

El artículo 48, inciso d), de la Ley Nacional de Tránsito prohíbe expresamente disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o efectuar maniobras inesperadas y sin avisar con tiempo al resto de conductores .

Esto significa que los conductores no pueden cambiar de carril de manera imprudente, desplazarse bruscamente entre vehículos ni realizar movimientos repentinos que puedan poner en peligro a otros usuarios de la vía pública.

La disposición alcanza a quienes circulan por calles, avenidas, rutas y autopistas, ya que este tipo de maniobras puede generar situaciones de riesgo, provocar colisiones y comprometer la seguridad vial.

Cuál es la multa por hacer zigzag y cuántos puntos quitan de la licencia de conducir

La infracción contempla una multa y la reducción de puntos en la licencia de conducir. Fuente: Imagen Ilustrativa. El Cronista Argentina.

El régimen de sanciones establece penalizaciones específicas para quienes incumplan la prohibición de realizar movimientos zigzagueantes al volante.

De acuerdo con el artículo 70 del Anexo 2 del Decreto Reglamentario 779/1995, modificado por el Decreto 242/2022, quienes cometan esta infracción pueden recibir las siguientes sanciones:

Multa económica: entre 100 y 300 Unidades Fijas (UF).

Pérdida de puntos: descuento de 4 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

De esta manera, la penalización también afecta directamente al sistema de scoring de los conductores.

Cómo funciona el sistema de puntos de la licencia de conducir en Argentina

El sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir comienza con un saldo de 20 puntos para cada conductor.

A medida que se cometen infracciones que contemplan descuentos, las autoridades pueden restar puntos del registro. En el caso de realizar movimientos zigzagueantes o maniobras intempestivas, la sanción prevista es de 4 puntos menos.

Si el conductor pierde la totalidad de los puntos disponibles, puede quedar inhabilitado para conducir y deberá cumplir el período correspondiente antes de recuperar su habilitación.

Por este motivo, acumular infracciones puede representar un problema importante para quienes utilizan el vehículo diariamente.