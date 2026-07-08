Las condiciones climáticas de inicio de semana verán un inesperado giro por la llegada de fuertes tormentas con granizo con lluvias por 48 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por el ingreso de un temporal que golpeará a lo largo y ancho del país.

El pronóstico extendido del clima avecina varios días en donde el tiempo estará marcado por un sistema de tormentas.

Qué localidades están bajo alerta por tormentas

El SMN mexicano anunció que a partir del miércoles llegarán ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera , canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, además de una nueva onda tropical que se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en distintos puntos del país.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, excepto en la península de Baja California, con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente del país.

En este contexto, la alerta roja por lluvias se debe a que podrían generar acumulados de hasta 150 mm de agua se mantiene vigente para los ciudadanos de las zonas de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Todos los estados bajo alerta por lluvias intensas

El sistema de alerta meteorológica detalló las posibles condiciones que enfrentará cada estado:

Miércoles 8 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Durango (sur), Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (noroeste) y Veracruz (costa y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Michoacán (este y sur), Estado de México (suroeste), Morelos, Guerrero (norte y oeste), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (oeste y sur), Querétaro (norte y sur), Hidalgo (norte y sur), Puebla (norte, centro y suroeste), Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche (centro y suroeste) y Yucatán (centro y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo (sur).

Jueves 9 de julio