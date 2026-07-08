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Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 7 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3588 (El Papa) y las letras son: O H K K.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 7 de julio

 1°3588 11°2855 
 6498  12°5485
 3°9483  13°0947 
 3996  14°1077 
 8634  15°3298 
 6°2927  16°5414
 8057  17°2417 
 8199  18°7477 
 5062  19°5042 
 10°1608  20°3745 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 7 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 7 de julio. A la cabeza salió el número 0422 - Loco.

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 1°0422 11°3617 
 0239   12°0341
 3°5223  13°4989 
 3257  14°6490 
 9237  15°2751 
 6°1362  16°2032
 2591  17°8714 
 3175  18°7197 
 6985  19°9108 
 10°0224  20°2512 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele simbolizar guía espiritual, necesidad de consejo y búsqueda de sentido o perdón.

También puede indicar deseo de protección y orden moral; si hay tensión en el sueño, refleja conflicto con normas o sentimientos de culpa.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco puede simbolizar deseos de libertad, nuevos comienzos y confianza en la intuición; invita a arriesgarse con apertura.

También puede reflejar impulsividad o falta de rumbo, advirtiendo sobre actuar sin pensar y la necesidad de poner límites antes de avanzar.