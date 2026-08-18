El regreso a las actividades diarias tras el feriado estará marcado por un fuerte cambio en el tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca por la llegada de intensas lluvias con granizo que se combinarán con una ola de frío polar de hasta -5°.

Las ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora generarán un clima hostil que podría interrumpir el normal desarrollo de las actividades diarias , por lo que se recomienda estar atento a los informes oficiales.

Llega una tormenta histórica con temperaturas de -5°

Las provincias ubicadas al norte argentino serán golpeadas por el ingreso de un temporal el martes. Se esperan condiciones hostiles detalladas a continuación:

Salta

El clima en Salta estará marcado por un descenso en la sensación térmica hasta los 6° con cielo totalmente nublado y lluvias a lo largo del martes. En San Antonio de los Cobres se esperan mínimas de -3°, vientos de hasta 51 kilómetros por hora y posible caída de granizo.

Jujuy

En San Salvador de Jujuy las lluvias se prolongarán a lo largo de todo el martes con una temperatura máxima de 12° y una mínima de 5°. El cielo se mantendrá nublado con vientos inestables.

La peor parte del temporal afectará a las localidades cordilleranas. En Susques se espera mínimas de -5° combinadas con ráfagas de hasta 61 kilómetros por hora, pero con menor probabilidad de precipitaciones.

Catamarca

El pronóstico del SMN informa que Catamarca quedará cubierto por un manto de nubes que darán paso a un martes lluvioso y con mínimas de 9°. En las localidades al norte de la provincia se esperan nevadas con mínimas de -3° y vientos de 60 kilómetros por hora , por lo que se recomienda seguir las recomendaciones del organismo.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el SMN

El pronóstico del tiempo señala que, tras la vuelta a las actividades cotidianas, el martes estará marcado por mínimas de 7° y máximas de 13°. El cielo estará nublado con leves rayos de sol al mediodía.

El miércoles estará marcado por el regreso del sol a pleno durante la tarde y máximas de 15°. El jueves tendrá las mismas condiciones con máximas de 17°.

Para el viernes y el fin de semana las temperaturas podrían descender hasta los 4° con máximas de 13°, pero no hay probabilidad de lluvias.