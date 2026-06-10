Al momento de viajar internacionalmente, uno de los aspectos fundamentales que ciudadanos, extranjeros naturalizados y visitantes deben tener en cuenta es que el pasaporte con el cual ingresan y salen de Estados Unidos debe ser válido ante las autoridades competentes.

Aunque preservar su vigencia es crucial en estas situaciones, muchas veces no es suficiente que esté en regla al momento de viajar, ya que es necesario también considerar otros requisitos relativos a este documento, como su estado físico, dado que no cumplir con estos aspectos puede ocasionar inconvenientes con las aerolíneas y los diferentes agentes.

Información fundamental sobre el ingreso de ciudadanos y extranjeros naturalizados

La normativa federal fija que se debe presentar un documento vigente y, en lo que respecta a los ciudadanos naturalizados, se requiere que ingresen usando su pasaporte americano , sin considerar si poseen otro de su nacionalidad de origen.

Asimismo, se demanda la entrega de un documento en buen estado, dado que aquellos que presenten daños significativos, manchas grandes y otros tipos de roturas severas -como páginas de visa desgastadas- no podrán ser utilizados para este tipo de desplazamientos.

Adicionalmente, USA.gov recomienda verificar, conforme al destino de viaje, la validez que debe poseer el pasaporte: “ Algunos países y aerolíneas podrían negarle la entrada, si su pasaporte vence en menos de 6 meses ”, se señala.

Preservar el buen estado físico de pasaporte es fundamental para poder realizar traslados internacionales.

¿Cuál es la vigencia del pasaporte estadounidense?

Los pasaportes estadounidenses para adultos tienen una validez máxima de hasta 10 años. En lo que respecta a los menores de 16 años, los documentos no pueden ser renovados y cuentan con una vigencia de 5 años.

Información básica para el ingreso de ciudadanos extranjeros a Estados Unidos

En estos casos, para que el viaje al país pueda ser autorizado, en términos generales, Estados Unidos exige una validez de 6 meses posteriores al período de viaje inicialmente programado.

Si el pasaporte presentado fue gestionado con tanta antelación que no cumple con el requisito de los seis meses, no será considerado válido al momento de solicitar la visa para viajar.

Información importante acerca de esta normativa para extranjeros

CBP mantiene actualizada en su sitio web oficial la lista de países que se encuentran exentos de cumplir con esta regulación. Para estas naciones, únicamente es necesario presentar un pasaporte válido al momento de su estadía.

Países latinoamericanos incluidos en la lista:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Haití

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

La lista completa y actualizada de países que no deben seguir esta regla puede consultarse clicando aquí.

Además, para evitar cualquier inconveniente a la salida del país, los viajeros deben preservar la integridad física de su documento a fin de evitar demoras y complicaciones.