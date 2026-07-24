El estado de Tennessee puso en marcha en 2026 una serie de medidas que endurecen los requisitos para conducir y afectan directamente a las personas que no cuentan con un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Entre los cambios, se contemplan situaciones en las que ciertas licencias de conducir, incluso si fueron emitidas por otros estados, pueden dejar de ser válidas, ser suspendidas o perder su reconocimiento dentro de Tennessee.

Estas disposiciones responden a leyes aprobadas por la legislatura estatal y difundidas por las autoridades competentes, con el propósito de limitar el uso de permisos de conducir por parte de personas que no tienen presencia legal en el país.

Confirmado: Tennessee ya no reconoce todas estas licencias

Desde el 1 de enero de 2026, Tennessee implementó una de las medidas más estrictas:

El estado no reconoce licencias de conducir emitidas a inmigrantes indocumentados por otros estados

Estas licencias pasan a ser consideradas inválidas dentro del territorio

Manejar con ese tipo de documento puede ser tratado como conducir sin licencia válida

El estado de Tennessee activó en 2026 un paquete de medidas que impacta directamente a los conductores sin estatus legal en Estados Unidos (foto: archivo).

Según la normativa estatal, incluso quienes circulen solo de paso pueden enfrentar sanciones.

Además, la legislación obliga a crear un listado oficial de licencias emitidas a personas sin estatus legal que no serán aceptadas en Tennessee.

Cuáles son las consecuencias para estos conductores

Las consecuencias para los conductores alcanzados por esta ley pueden ser severas:

Ser acusados de delito menor (Class B misdemeanor)

Multas económicas

Posible tiempo en prisión

Registro como conductor sin licencia válida

Esto implica que, en la práctica, muchos inmigrantes sin estatus legal quedan impedidos de conducir, aunque tengan permisos vigentes en estados como California o Nueva York.

Quiénes pueden perder la licencia en Tennessee en 2026: lista completa

Conductores sin estatus legalPersonas sin presencia legal en Estados Unidos no pueden obtener una licencia estatal y, además, Tennessee no reconoce licencias emitidas por otros estados a indocumentados, por lo que pueden quedar automáticamente inhabilitados para manejar. Quienes manejan con licencias “no válidas” en el estadoIncluye a quienes usan permisos de otros estados que no son aceptados por Tennessee bajo la normativa actual. Conductores que manejan bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI)Una de las principales causas de suspensión inmediata o revocación de la licencia. Personas que acumulan infracciones graves o reiteradasEl sistema de puntos puede derivar en la pérdida del permiso por conducción peligrosa o reincidencia. Quienes no pagan multas o no se presentan ante la justiciaEl incumplimiento de obligaciones judiciales puede activar la suspensión automática. Conductores sin seguro obligatorioCircular sin cobertura vigente es motivo de sanción y posible pérdida de la licencia. Personas que deben manutención infantil y no cumplen con el pagoEl estado puede suspender la licencia como medida de presión legal. Quienes obtuvieron la licencia de forma fraudulentaPresentar documentos falsos o información incorrecta puede derivar en la cancelación definitiva. Conductores declarados no aptos por razones legales o médicasIncluye casos donde una autoridad determina que la persona no está en condiciones de conducir.

Nuevas licencias y mayor control migratorio

En paralelo, Tennessee también modificó su sistema de identificación:

Se crearon licencias diferenciadas para no ciudadanos con estatus legal

Estas credenciales son temporales y tienen restricciones específicas

No aplican para personas sin estatus migratorio regular

Además, otras propuestas legislativas en 2026 buscan: