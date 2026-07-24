El mercado inmobiliario en Estados Unidos vuelve a estar en el centro del debate, y uno de los casos más extremos se da en Arizona. Allí, una ley vigente permite a los propietarios aumentar el precio de los alquileres sin ningún límite, siempre que cumplan ciertos requisitos básicos.

La normativa, respaldada por el propio marco legal estatal, posiciona a Arizona como uno de los estados más flexibles —y controvertidos— para el negocio inmobiliario.

Una ley que prohíbe el control de alquileres

El punto clave está en el estatuto estatal A.R.S. § 33-1329, que establece que ninguna ciudad o municipio puede imponer controles sobre los precios de los alquileres.

En términos legales, la norma indica que el control de rentas es una cuestión estatal y, por lo tanto, queda prohibido que los gobiernos locales regulen cuánto pueden cobrar los propietarios.

La regulación vigente establece un modelo de libre mercado y permite a los dueños fijar los precios sin reestricciones. Imagen: Shutterstock. Shutterstock

Esto significa que ciudades importantes como Phoenix o Tucson no pueden fijar topes ni limitar los aumentos, incluso en contextos de crisis habitacional.

Cuánto pueden aumentar los alquileres

Según la legislación vigente y el marco del Arizona Residential Landlord and Tenant Act, no existe un porcentaje máximo de aumento del alquiler.

Los propietarios pueden subir el precio por cualquier monto

No hay tope anual ni restricción por frecuencia

El valor queda sujeto a la lógica del mercado

Incluso, en contratos de alquiler mensuales, el incremento puede aplicarse de forma reiterada, siempre que se respete el aviso previo correspondiente.

El único requisito que tienen que cumplir los propietarios

Aunque la ley otorga amplia libertad a los propietarios, establece una condición fundamental: la notificación al inquilino.

Contratos mensuales: al menos 30 días de aviso

Contratos semanales: mínimo 10 días

En contratos de plazo fijo, el alquiler no puede modificarse hasta que finalice el acuerdo, salvo que se haya pactado lo contrario.

Qué no pueden hacer los propietarios

A pesar de la falta de límites, la ley sí impone algunas restricciones:

No pueden aumentar el alquiler durante un contrato vigente

No pueden aplicar subas por motivos discriminatorios o de represalia

Estas protecciones están alineadas con normas federales como la Ley de Vivienda Justa.