La maniobra puso a prueba una nueva estrategia de despliegue y coordinación entre divisiones.

Estados Unidos desplegó aproximadamente 300 paracaidistas en Hawai después de recorrer 4,800 kilómetros desde Alaska sin escalas. Durante el vuelo, los militares se colocaron y revisaron sus paracaídas y equipos de combate dentro de las aeronaves. Al llegar, saltaron junto a una compañía de infantería que había viajado desde Japón.

La operación, denominada Arctic Aloha, estuvo a cargo de la 11.ª División Aerotransportada y formó parte de la Rotación 27-01 del Centro Multinacional Conjunto de Preparación del Pacífico. El objetivo fue comprobar la capacidad de trasladar fuerzas a grandes distancias y ejecutar una entrada militar conjunta en el área de responsabilidad del Comando del Pacífico de Estados Unidos.

Cómo fue el operativo militar de Estados Unidos en Hawai

Los paracaidistas partieron de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska, y realizaron un trayecto de casi ocho horas sobre el océano Pacífico.

Una de las particularidades fue el montaje en vuelo: los soldados se colocaron, ajustaron e inspeccionaron sus paracaídas y equipos de combate mientras permanecían a bordo. Este procedimiento les permitió viajar sin cargar con todo el equipamiento durante las primeras horas y conservar energía para el despliegue.

En Hawai se reunieron con una compañía de infantería que había llegado desde Japón tras participar en la Operación Keen Sword. Ambas fuerzas saltaron como una unidad de combate coordinada.

Durante el recorrido, la división mantuvo comunicación digital con el cuartel general del I Cuerpo, mientras las fuerzas conjuntas supervisaron el operativo desde la Base Conjunta Pearl Harbor-Hickam, en Hawái. Fuente: Departamento de Guerra de los Estados Unidos

Qué objetivo tenía el ejercicio

La maniobra buscó validar la capacidad estadounidense para proyectar fuerzas militares a miles de kilómetros y actuar rápidamente en distintos escenarios geográficos.

El coronel Matthew Adamczyk, subcomandante de operaciones de la 11.ª División Aerotransportada, explicó: “Este ejercicio nos brinda la oportunidad de validar nuestra capacidad para desplegar estratégicamente y proyectar poder a gran distancia”.

Además, el operativo puso a prueba la nueva guía del Ejército, How the Army Fights, que organiza las operaciones en cuatro conceptos: convergencia, ataque, combate cuerpo a cuerpo y resistencia.

Durante el entrenamiento, el I Cuerpo coordinó recursos espaciales, cibernéticos y electrónicos, mientras otras unidades simularon ataques contra las defensas aéreas enemigas. Después, los paracaidistas ingresaron en la zona para asegurar la infraestructura estratégica.

La 11.ª División Aerotransportada es la única división del Ejército estadounidense especializada en operaciones en el Ártico y el Pacífico. Después del ejercicio, sus integrantes regresarán a Alaska para realizar nuevas prácticas de asalto aerotransportado.

La rotación reúne a aproximadamente 10,000 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines, junto a aliados internacionales.