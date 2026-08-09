El mercado laboral de la construcción en Estados Unidos enfrenta un problema que podría afectar el desarrollo de nuevos proyectos: la falta de trabajadores capacitados. La demanda de mano de obra creció con fuerza en los últimos años y el sector no consigue cubrir todos los puestos disponibles.

Las proyecciones de la Asociación de Constructores y Contratistas (ABC) indican que durante 2026 será necesario incorporar unos 349.000 trabajadores y sumar otros 456.000 en 2027 para responder a las necesidades previstas.

El escenario representa una oportunidad para quienes cuentan con formación en distintos oficios, especialmente porque algunos de estos puestos ofrecen salarios superiores a los 87.000 dólares anuales.

Por qué faltan trabajadores de la construcción en Estados Unidos

La escasez de personal tiene varios motivos. Uno de los principales es el envejecimiento de la fuerza laboral, ya que una gran cantidad de trabajadores con experiencia se acerca a la edad de jubilación y no hay suficientes jóvenes que ingresen al sector para reemplazarlos.

A esto se suma el crecimiento de las inversiones en infraestructura. La expansión de los centros de datos vinculados con la inteligencia artificial incrementó la necesidad de contar con electricistas, técnicos y otros especialistas capaces de participar en este tipo de proyectos.

Según los datos de ABC, una inversión de 1.000 millones de dólares en construcción genera alrededor de 3.450 puestos de trabajo.

Por qué faltan trabajadores de la construcción en Estados Unidos. Magnific.

La inteligencia artificial también genera empleos

Aunque suele asociarse a la automatización y a la eliminación de determinados puestos, el crecimiento de la inteligencia artificial también está provocando una fuerte demanda de trabajadores de la construcción.

Grandes compañías tecnológicas como Meta, Microsoft, Amazon, Google y Oracle prevén destinar cerca de 700.000 millones de dólares durante 2026 al desarrollo de infraestructura relacionada con IA.

La construcción de estos centros requiere personal especializado y, en determinados casos, los ingresos pueden superar ampliamente el promedio del sector. Hay puestos que ofrecen más de 87.000 dólares anuales, mientras que algunos electricistas especializados que trabajan en centros de datos pueden alcanzar remuneraciones de hasta 287.000 dólares.

“Estamos frente al mayor despliegue de infraestructuras de la historia humana, que va a generar una gran cantidad de empleos en oficios como electricistas, fontaneros y soldadores”, afirmó Jensen Huang, CEO de Nvidia, en el Foro Económico Mundial.

Qué formación se necesita para trabajar en estos oficios

Una de las ventajas de estos empleos es que no exigen necesariamente una carrera universitaria de cuatro años. En muchos casos, los trabajadores pueden acceder mediante capacitación técnica, programas de aprendizaje y certificaciones específicas.

Estas alternativas permiten adquirir experiencia práctica mientras se desarrolla la formación profesional, lo que puede facilitar el ingreso al mercado laboral.

Sin embargo, se trata de empleos que también presentan algunas dificultades. Las tareas de construcción pueden implicar un importante esfuerzo físico y desarrollarse en condiciones climáticas muy diferentes, desde jornadas con temperaturas elevadas hasta ambientes fríos y húmedos.

Además, los horarios pueden variar de acuerdo con el proyecto y su ubicación. A esto se agrega otro problema: la falta de instructores con experiencia capaces de preparar a quienes buscan incorporarse a estos oficios.

Qué formación se necesita para trabajar en estos oficios. Magnific.

La falta de trabajadores se agrava por las restricciones migratorias

La política migratoria estadounidense también tiene impacto sobre el mercado laboral de la construcción. Las medidas adoptadas durante la administración de Donald Trump restringieron el ingreso de trabajadores extranjeros, que históricamente representaron una parte importante de la mano de obra del sector.

La reducción de este flujo de trabajadores puede generar mayores dificultades para completar proyectos vinculados con viviendas, fábricas y centros de salud.

El problema alcanza a gran parte de las empresas. Según la Asociación de Contratistas Generales, el 92% de las compañías tiene dificultades para encontrar trabajadores cualificados.

Los oficios especializados, una alternativa laboral

Ante este escenario, los oficios vinculados con la construcción aparecen como una alternativa para quienes buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral y acceder a puestos con buenas remuneraciones.

La combinación de escasez de trabajadores, grandes inversiones en infraestructura y necesidad de personal especializado podría mantener elevada la demanda durante los próximos años.

Para quienes no buscan realizar una carrera universitaria tradicional, la capacitación técnica y los programas de formación profesional pueden convertirse en una vía de acceso a empleos estables y con salarios competitivos.