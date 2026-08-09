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El continente latinoamericano se prepara para ingresar a una nueva era de megaestructuras urbanas con un proyecto que promete cambiar para siempre el skyline de la región.

Con un diseño innovador y dimensiones sin precedentes, un ambicioso rascacielos aspira a romper todos los récords para convertirse en la construcción más alta de América Latina y en uno de los íconos arquitectónicos más impresionantes del planeta.

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Construyen el edificio más alto de América Latina

Se trata de la Torre Rise, que se construye en Monterrey, México. Este rascacielos fue diseñado para convertirse en:

  • El edificio más alto de América Latina
  • Uno de los rascacielos más altos del hemisferio occidental
  • Un nuevo símbolo arquitectónico para México

Tendrá 96 pisos habitables y una altura superior a los 470 metros.

La Torre Rise, en Monterrey, se convertirá en el edificio más alto de América Latina con más de 470 metros de altura. Fuente: El Cronista.
La Torre Rise, en Monterrey, se convertirá en el edificio más alto de América Latina con más de 470 metros de altura. Fuente: El Cronista.ChatGPT

Tendrá tecnología de última generación

El proyecto incorpora tecnología y diseño de última generación, incluyendo:

  • Fachada inteligente de vidrio y acero
  • Sistemas avanzados de eficiencia energética
  • Diseño antisísmico de alta resistencia
  • Espacios residenciales, comerciales y corporativos integrados

La nueva joya arquitectónica del continente

El edificio requerirá:

  • Estructuras especiales para soportar vientos extremos
  • Sistemas avanzados de cimentación
  • Tecnología de elevadores de ultra alta velocidad
  • Materiales de última generación

Por su escala, es considerada una de las obras más ambiciosas del continente.