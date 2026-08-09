Emigrar en busca de mejores oportunidades laborales se convirtió en una alternativa que cada vez más personas consideran para mejorar su calidad de vida.

Ese fue el caso de Pablo Gónzalez, un albañil oriundo de España que hace siete años se instaló en Noruega y hoy comparte cómo es trabajar en el sector de la construcción en ese país.

Según contó, la falta de mano de obra calificada mantiene una alta demanda de empleados y permite obtener salarios que, en algunos casos, alcanzan los 6.200 euros por mes.

Cuánto gana un albañil en Noruega y por qué los salarios son tan altos

Pablo explicó que la construcción es uno de los motores de la economía en Noruega y emplea a unas 250.000 personas. Sin embargo, aseguró que las empresas enfrentan un problema que se mantiene desde hace varios años: la falta de trabajadores especializados nacidos en el país.

Según relató, el crecimiento de la demanda de viviendas e infraestructura hizo que la necesidad de profesionales avanzara más rápido que la disponibilidad de mano de obra local, por lo que las compañías recurren cada vez más a trabajadores extranjeros.

En ese contexto, detalló que en Noruega no existe un salario mínimo general, sino que cada actividad fija un piso salarial por hora .

Para quienes cuentan con formación o especialización, el salario mínimo alcanza las 209 coronas noruegas por hora, equivalentes a unos 20 euros . En tanto, quienes no poseen una especialización cobran alrededor de 188 coronas por hora, mientras que los empleados con poca experiencia perciben unas 196 coronas, según explicó.

Además, indicó que los puestos de mayor responsabilidad pueden alcanzar 62.000 coronas brutas mensuales , es decir, cerca de 6.200 euros, mientras que jefes de obra, arquitectos, ingenieros y otros cargos intermedios suelen ubicarse entre 6.000 y 6.400 euros brutos por mes.

Como referencia, señaló que el salario promedio en Noruega ronda los 3.000 euros por mes, mientras que otros oficios vinculados a la construcción también ofrecen remuneraciones elevadas:

Pintores: alrededor de 3.600 euros brutos.

Carpinteros: entre 3.600 y 4.600 euros.

Fontaneros y operadores de maquinaria: unos 4.100 euros.

Operadores de grúas: hasta 4.300 euros mensuales.

Cómo es la jornada laboral de la construcción en Noruega

Además del nivel salarial, Pablo González remarcó que una de las principales ventajas del empleo en Noruega es la organización del tiempo de trabajo.

Según explicó, la jornada más habitual es de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, con una carga semanal cercana a las 37,5 horas . También indicó que las horas extra suelen pagarse con un valor superior que el de la jornada ordinaria.

Otra modalidad frecuente consiste en trabajar 12 días consecutivos para luego disfrutar de nueve días de descanso, un esquema que muchos empleados aprovechan para viajar o visitar a sus familias.

Incluso señaló que algunas empresas permiten concentrar más horas entre lunes y jueves para disponer del viernes libre, gracias a la flexibilidad que caracteriza el sector.

Qué tener en cuenta antes de emigrar para trabajar en Noruega

Pablo aclaró que todos los salarios mencionados corresponden a valores brutos, por lo que todavía deben descontarse los impuestos , que rondan el 30% de los ingresos.

Además, sostuvo que quienes estén pensando en emigrar deben analizar otros aspectos antes de tomar la decisión, como el costo de vida, el proceso de adaptación y las condiciones particulares de cada empresa.

Aun así, aseguró que la combinación de alta demanda de trabajadores calificados, salarios competitivos y una mayor flexibilidad laboral convierte a Noruega en uno de los destinos más atractivos para quienes buscan desarrollarse en el sector de la construcción.