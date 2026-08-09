Si se trata de mantener la casa limpia, existen trucos que facilitan las tareas cotidianas y mejoran la higiene.

Entre ellos, colocar una bolsa de plástico en la escoba al momento de barrer es un método cada vez más conocido por su practicidad y los resultados que ofrece.

Por qué los expertos recomiendan poner una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer

Las bolsas de plástico del supermercado suelen terminar en la basura, pero mucho desconocen que actúa como un complemento a las cerdas de la escoba. Al pasarla por el piso, genera electricidad estática que ayuda a atrapar partículas livianas como pelos, cabellos, pelusas y polvo fino.

Otros de sus principales beneficios es que reduce la suciedad acumulada en las cercas, lo que hace que necesiten menos mantenimiento y al mover la escoba no se esparza la suciedad.

En este contexto, es un gran aliado para a limpiar abajo de las camas, sillones, o muebles bajos. Es útil en distintos tipos de piso como los de cerámica, porcelanato, madera, vinilo y laminados.

Cómo aplicar el truco de limpieza correctamente

Para aplicar correctamente esta técnica de limpieza se deben seguir los siguientes pasos: