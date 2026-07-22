El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció este miércoles que su formación está evaluando una reforma del Código Civil en materia de nacionalidad. La iniciativa surge en medio de la controversia generada por la denominada ley de nietos y, según explicó, busca evitar que la normativa actual permita que la ley “no regale pasaportes” .

Durante la rueda de prensa en la que realizó el balance del curso político, Feijóo insistió en esta idea al afirmar que: “La ley no va a regalar pasaportes. El pasaporte hay que merecerlo. No se regala la nacionalidad española”.

Críticas al Gobierno y propuesta de reforma

El dirigente popular justificó esta posible modificación legislativa por lo que considera una actuación marcada por la “irresponsabilidad e ingeniería social” por parte del Gobierno. En ese contexto, señaló que el PP está trabajando en una reforma a medio plazo del Código Civil con el objetivo de establecer criterios más claros para la concesión futura de la nacionalidad española.

Según explicó, el análisis se está llevando a cabo tomando como referencia la legislación de otros países europeos y buscando un equilibrio entre los derechos y obligaciones asociados a la obtención de un pasaporte español. Asimismo, se estudian aspectos relacionados con el arraigo y la vinculación, tanto efectiva como afectiva, que deberían existir entre el solicitante y España.

Cuestionamiento de la Ley de Memoria Democrática

Feijóo también quiso recalcar que, a su juicio, no existe una ley de nietos como tal, sino una “mal llamada ley de memoria democrática que distrae una disposición para otorgar teóricamente la nacionalidad a los nietos de los españoles” que emigraron en el pasado.

MADRID, 22/07/2026.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace balance del curso político y de la marcha de la legislatura, con la mirada puesta en las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno y la falta de apoyos parlamentarios del Ejecutivo, este miércoles en Madrid. EFE/ Chema Moya Fuente: EFE Chema Moya

Aunque reiteró que siempre ha defendido que quienes puedan demostrar ese vínculo familiar tengan acceso a la nacionalidad española, criticó la interpretación que, según sostiene, ha realizado el Gobierno de la norma. En concreto, cuestionó que mediante una instrucción administrativa se haya extendido esa posibilidad a bisnietos y tataranietos.

Rechazo a la ampliación de beneficiarios

El presidente del PP aseguró que dicha instrucción es ilegal, nula de pleno derecho y carente de efectos jurídicos. Por ese motivo, reclamó al Ejecutivo que proceda a su anulación de manera inmediata.

Además, advirtió que, si el Gobierno no revoca esa instrucción, el Partido Popular continuará explorando todas las vías jurídicas disponibles para garantizar que únicamente los nietos puedan acogerse a la obtención de la nacionalidad española.

Defensa de la legalidad del procedimiento y el impacto sobre el sistema de bienestar

Feijóo argumentó que una instrucción administrativa no puede contradecir el contenido de una ley. En este sentido, sostuvo que su partido está defendiendo la transparencia y la legalidad del proceso, al considerar que “no se puede delegar en empresas públicas, y mucho menos en empresas estatales cubanas, la instrucción de la documentación de los solicitantes de nacionalidad”.

Por último, el líder popular vinculó este debate con la sostenibilidad del sistema de bienestar español. Según afirmó, España cuenta actualmente con una estructura preparada para atender a entre 47 y 48 millones de ciudadanos, pero no para una población de 50 millones de personas.