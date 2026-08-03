Brasil, Paraguay y Perú pueden impedir el ingreso de cualquier extranjero que presente un pasaporte vencido, deteriorado o que no permita acreditar su identidad correctamente, incluso si cumple con el resto de las exigencias.

Para evitar inconvenientes en los controles fronterizos, las autoridades migratorias recomiendan chequear que el pasaporte o el documento habilitado para viajar este vigente y en buen estado, sin roturas, hojas desprendidas o daños que dificulten su verificación.

En el caso de los argentinos , existe una ventaja importante: gracias a los acuerdos del Mercosur y los Estados asociados, no necesitan presentar pasaporte para ingresar a estos países, ya que pueden viajar únicamente con el Documento Nacional de Identidad (DNI) , siempre que sea válido y se encuentre en buenas condiciones.

¿Cuál es la condición obligatoria en el pasaporte para ingresar a Brasil, Paraguay y Perú?

Uno de los principales motivos por los que un viajero puede ser rechazado en un puesto migratorio es presentar un documento que no esté vigente o que se encuentre deteriorado.

Las autoridades migratorias de estos países exigen que el documento utilizado para el ingreso:

Esté vigente a la hora de viajar.

Se encuentre en buen estado físico.

Permita identificar claramente a su títular.

No tenga hojas rotas, desprendidas o alteradas.

No presente daños por humedad, manchas, rayaduras o roturas que dificulten su lectura.

Si el documento no cumple con estas condiciones, el personal migratorio tiene la facultad de impedir el ingreso al país.

Atención viajeros | Brasil, Paraguay y Perú podrán impedir el ingreso inmediato si el pasaporte o el DNI no cumplen esta condición

Los argentinos pueden entrar con DNI: qué documento sirve para viajar

Una de las principales dudas entre quienes organizan un viaje es si necesitan pasaporte.

En el caso de Brasil, Paraguay y Perú, los ciudadanos argentinos pueden ingresar únicamente con el DNI vigente, sin necesidad de presentar pasaporte.

El documento debe ser:

DNI tarjeta vigente.

Original (no se aceptan fotografías ni copias).

Estar en buen estado y ser perfectamente legible.

El antiguo DNI de tapa verde, la libreta cívica o la libreta de enrolamiento ya no son válidos para este tipo de viajes internacionales .

Los menores de edad también deberán cumplir con la documentación correspondiente y, cuando corresponda, presentar las autorizaciones exigidas para salir del país.

Qué puede pasar si el documento está vencido o dañado

Antes de viajar, especialistas en migraciones recomiendan revisar el estado del documento para evitar demoras o incluso la imposibilidad de abordar el transporte o cruzar la frontera.

Si el pasaporte o el DNI presenta problemas, las consecuencias pueden incluir:

Rechazo en el control migratorio.

Impedimento para ingresar al país de destino.

Demoras en aeropuertos y pasos fronterizos.

Pérdida de vuelos, reservas o conexiones internacionales.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar a Brasil, Paraguay o Perú deberían comprobar con anticipación que el documento elegido para ingresar esté vigente, sea legible y se encuentre en perfecto estado de conservación.

¿Qué más pueden pedir las autoridades migratorias para ingresar a Brasil, Paraguay y Perú?

Además de exigir que el pasaporte o el DNI se encuentren vigentes y en buen estado, las autoridades migratorias pueden solicitar otros requisitos durante el control de ingreso, dependiendo del motivo del viaje y de las circunstancias de cada pasajero.

Entre la documentación o información que pueden requerir se encuentra: