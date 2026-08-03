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La explosión nuclear de Hiroshima, ocurrida el 6 de agosto de 1945, sigue revelando consecuencias que sorprenden a la comunidad científica incluso ocho décadas después. Un reciente estudio identificó un material que nunca antes había sido observado en la Tierra y que se habría formado únicamente por las condiciones extremas generadas durante la detonación.

El descubrimiento no solo aporta información sobre los efectos físicos de una explosión nuclear, sino que también podría abrir nuevas líneas de investigación en el desarrollo de materiales avanzados y en la reconstrucción forense de eventos atómicos.

Explosión de Hiroshima

Qué descubrieron los científicos en Hiroshima

Un equipo de investigadores de la Universidad de Florencia encontró una aleación metálica multicomponente inédita al analizar diminutas esferas de vidrio conocidas como hiroshimaíta, formadas a partir de los restos vaporizados de la ciudad tras la explosión de la bomba atómica.

El estudio, publicado en la revista científica Science Advances, examinó 34 muestras mediante microscopía electrónica y difracción de rayos X en monocristal. En una de ellas apareció una partícula metálica de apenas unas micras con una composición química y una estructura cristalina que nunca habían sido registradas.

Según explicó el investigador Luca Bindi, las condiciones extremas de temperatura, presión y enfriamiento generadas durante la explosión permitieron que los átomos se organizaran de una forma imposible de obtener mediante los procesos industriales actuales.

Por qué esta nueva aleación es única

La partícula está compuesta principalmente por hierro (62,7%), además de cromo, níquel, silicio, manganeso, molibdeno y aluminio. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los investigadores fue su estructura cristalina, distinta a la de los aceros y superaleaciones conocidos.

La muestra de hiroshimaíta estudiada se formó cuando la explosión nuclear del 6 de agosto de 1945 vaporizó edificios, metal, suelo, vidrio y agua en Hiroshima

Los científicos señalaron que esta configuración atómica solo pudo formarse por la combinación de vaporización instantánea de materiales urbanos, presiones extremas y un enfriamiento ultrarrápido, condiciones que no pueden reproducirse fácilmente en la fabricación convencional de metales.

Qué aplicaciones podría tener este descubrimiento

Aunque la aleación hallada no tendría una aplicación industrial inmediata, los investigadores consideran que su estructura podría servir como modelo para desarrollar nuevos materiales de alta resistencia, especialmente destinados a ambientes con temperaturas elevadas, corrosión o desgaste extremo.

Además, el estudio refuerza el valor de los residuos generados por explosiones nucleares como herramienta de investigación forense, ya que el análisis de estos microfragmentos permite reconstruir con precisión las condiciones físicas y químicas en las que ocurrió una detonación.

Qué investigarán ahora los científicos

El hallazgo se basa en una única muestra, por lo que el equipo reconoce que será necesario ampliar la recolección y el análisis de partículas similares para determinar si existen otros materiales inéditos formados durante la explosión de Hiroshima.

El próximo paso será intentar reproducir de forma experimental la estructura cristalina descubierta mediante técnicas de metalurgia avanzada y enfriamiento ultrarrápido. Si los ensayos tienen éxito, este “fósil atómico” podría convertirse en la base para diseñar una nueva generación de materiales con propiedades hasta ahora desconocidas.