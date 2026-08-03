En Estados Unidos, el Gobierno requiere que ciertos pasaportes sean devueltos por sus titulares como condición para obtener un nuevo ejemplar

En Estados Unidos, el Gobierno requiere que ciertos pasaportes sean devueltos por sus titulares como condición para obtener un nuevo ejemplar. Esta obligación es aplicable en circunstancias específicas y es de suma importancia conocer los requisitos para evitar inconvenientes al momento de llevar a cabo el trámite.

La normativa tiene como objetivo asegurar que una misma persona no posea más de un documento válido simultáneamente. Por ende, aquellos que requieran un nuevo pasaporte deben enviar el anterior junto con la solicitud, siempre que se cumplan las condiciones estipuladas.

¿Qué pasaportes deben ser restituidos conforme a las directrices gubernamentales?

Al comenzar un trámite para obtener un nuevo pasaporte por correo, el Gobierno determina que los solicitantes deben devolver el ejemplar anterior, siempre que se satisfagan ciertos requisitos . Los pasaportes que deben ser devueltos son aquellos que:

No están deteriorados (excepto por desgaste normal).

(excepto por desgaste normal). No han sido reportados como perdidos o robados .

. Fueron emitidos en los últimos 15 años .

. Fueron entregados cuando el titular tenía 16 años o más .

. Están en el nombre actual o se acompañan con documentos legales que certifiquen el cambio de nombre.

Guía detallada: procedimiento para la renovación del pasaporte mediante correo postal

El Gobierno faculta la renovación del pasaporte a través del correo, siempre que el solicitante satisfaga los requisitos previos. El procedimiento exige la correcta preparación y envío de la documentación al centro autorizado .

El procedimiento exige la correcta preparación y envío de la documentación al centro autorizado. EFE | Freepik

Instrucciones esenciales:

Es necesario completar el formulario DS-82 que se encuentra disponible en el sitio oficial del Departamento de Estado .

Es imperativo incluir el pasaporte anterior el cual debe ser devuelto.

Asimismo, se debe adjuntar una fotografía reciente que cumpla con los requisitos estipulados para pasaportes.

También es necesario incorporar el pago de las tarifas correspondientes, ya sea mediante cheque o giro postal.

Finalmente, debe enviarse todo el material en un sobre a la dirección que se indica en el formulario.