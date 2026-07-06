Si estás planeando un viaje a Brasil, Venezuela, Paraguay, Chile o Perú, hay un requisito relacionado con tu pasaporte que no puedes pasar por alto.

Aunque cada país establece sus propias condiciones de ingreso para los turistas, todos comparten una exigencia fundamental: el pasaporte debe estar vigente a la hora de ingresar en el territorio.

Qué debe cumplir tu pasaporte para entrar a Brasil, Venezuela, Paraguay, Chile y Perú

Antes de viajar a Brasil, Venezuela, Paraguay, Chile o Perú es importante revisar qué documentación exige cada destino.

Aunque todos permiten el ingreso de turistas argentinos, los requisitos sobre el pasaporte varían según el país.

Perú

Los ciudadanos argentinos pueden ingresar como turistas presentando el DNI vigente o el pasaporte. Además, las autoridades migratorias pueden solicitar pasaje de salida, reserva de alojamiento o comprobantes de solvencia económica.

Venezuela

Para viajar es obligatorio contar con un pasaporte vigente, y en muchos casos también puede exigirse visa según la normativa migratoria vigente al momento del viaje.

Además, las autoridades de control migratorio pueden solicitar documentación adicional, como pasaje de regreso, comprobantes de alojamiento y medios económicos suficientes para la estadía.

Dado que los requisitos pueden cambiar con frecuencia, se recomienda verificar la información actualizada antes de viajar.

Brasil

Los argentinos pueden ingresar por turismo presentando únicamente el DNI vigente, sin necesidad de visa ni pasaporte. Si optan por viajar con pasaporte, solo debe encontrarse vigente.

Chile

Para ingresar a Chile tampoco es obligatorio presentar pasaporte. Los argentinos pueden viajar con el DNI vigente y no necesitan visa para estancias turísticas. El permiso de permanencia suele autorizar una estadía de hasta 90 días, conforme a la normativa.

Paraguay

Los ciudadanos argentinos pueden ingresar con DNI vigente o pasaporte. La normativa paraguaya no establece una vigencia mínima específica para el pasaporte de los turistas argentinos; basta con que el documento utilizado para viajar esté vigente al momento del ingreso.

Requisitos de ingreso a Brasil, Venezuela, Paraguay, Chile y Perú: qué debe cumplir tu pasaporte. Fuente: Shutterstock

El requisito que comparten los cinco destinos

Más allá de las particularidades de cada país, hay una condición común: el documento con el que viajes (DNI o pasaporte) debe estar vigente y en buen estado.

Antes de salir de Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones recomienda verificar que sea el último ejemplar emitido y que no esté vencido.