Es un trámite indispensable que deben realizar, presentando su documento de identidad, todas las personas que tengan previsto viajar al exterior.

Oficial | Nueva York, Ciudad de México y Toronto bloquean la salida y el ingreso a las personas que posterguen este trámite con su pasaporte

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen los controles sobre los viajeros que buscan entrar o salir de sus territorios utilizando un pasaporte vencido.

Esta situación puede generar demoras, impedir el ingreso o derivar en otros inconvenientes tanto en aeropuertos como en los distintos pasos fronterizos.

Por lo general, las aerolíneas y las autoridades migratorias exigen presentar un pasaporte vigente para habilitar el embarque o permitir el ingreso a otro país.

Sin embargo, determinados acuerdos regionales establecen excepciones que permiten contemplar situaciones específicas.

Alerta: qué sucede en Brasil con los pasaportes vencidos

De acuerdo con las disposiciones migratorias vigentes, Brasil establece que los extranjeros deben contar con un pasaporte o documento de viaje válido para poder ingresar o salir de su territorio.

En el caso de los ciudadanos de países miembros del Mercosur y Estados asociados, existen condiciones particulares: para viajes turísticos, pueden ingresar a Brasil presentando únicamente un documento nacional de identidad vigente, sin que sea necesario contar con pasaporte en la mayoría de los casos.

Sin embargo, las autoridades migratorias y las compañías aéreas pueden denegar el embarque o impedir el ingreso al país cuando el viajero presenta un DNI vencido, deteriorado o que no reúne las condiciones requeridas para ingresar al territorio brasileño.

Es un trámite indispensable que deben realizar, presentando su documento de identidad, todas las personas que tengan previsto viajar al exterior. El Cronista | Gemini

Por su parte, los ciudadanos brasileños que viajen a otros países deberán presentar la documentación que exijan las autoridades del destino. Por eso, se recomienda verificar antes del viaje que el pasaporte o documento de identidad esté vigente y se encuentre en condiciones adecuadas para ser utilizado.

¿Cuáles son los requisitos para entrar o salir de Venezuela?

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

En distintos períodos, Venezuela habilitó prórrogas para extender la validez de los pasaportes vencidos. Por ello, en algunos casos específicos es posible utilizar estos documentos luego de su fecha de expiración, siempre que se cumplan las condiciones y disposiciones establecidas por las autoridades migratorias del país.

¿Qué documentos exige Paraguay para entrar al país?

Paraguay exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Asimismo, las personas que residen en Paraguay y viajan al exterior deben llevar la documentación migratoria y de identificación que corresponda a su situación, de acuerdo con las exigencias del país de destino y la normativa vigente.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de permitir el embarque o el ingreso a otro país, las autoridades migratorias y las aerolíneas revisan que la documentación del viajero cumpla con los requisitos establecidos para el destino.

Entre los controles más habituales se encuentran: