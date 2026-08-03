Aceite de oliva virgen vs. extra virgen: cuál es la diferencia y cuál es más saludable

Entre los cientos de pueblos rurales de la provincia de Buenos Aires, hay uno que todos los años logra atraer visitantes de distintos puntos del país gracias a una tradición gastronómica que ya se convirtió en un clásico. Con apenas 700 habitantes, este rincón bonaerense se transformó en un destino elegido para una escapada de fin de semana.

A menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad combina costumbres criollas, espectáculos folclóricos y uno de los concursos gastronómicos más particulares de la provincia, donde productores regionales buscan quedarse con un reconocimiento muy especial.

Cuál es el pueblo que tiene el mejor chorizo seco del país

Se trata de Comodoro Py, una pequeña localidad del partido de Bragado, ubicada a unos 230 kilómetros de CABA. Allí se realiza cada año la tradicional Fiesta del Concurso del Chorizo Seco, un evento que reúne gastronomía, música, actividades camperas y propuestas para toda la familia.

La 23° edición se llevará a cabo los 15 y 16 de agosto en el Club Agrario de Comodoro Py, donde productores de distintos puntos de la región competirán para definir cuál elabora el mejor chorizo seco artesanal.

Cómo será la Fiesta del Chorizo Seco 2026

Las actividades comenzarán el sábado 15 de agosto con la peña “Poncho y Tradición”, que contará con las presentaciones de Alma Gaucha, Lucas Figgini, Sotreta, Miguel del Río y Quimera Folclore.

El domingo, desde las 11, se realizará el tradicional Encuentro de Peñas, seguido por el desfile institucional, el paseo criollo y distintos espectáculos musicales. Durante la tarde también habrá prueba de riendas, entrevero de tropillas y una presentación del Ballet Estampas Nativas junto a otros artistas.

El momento más esperado llegará a partir de las 17.30, cuando comience el Concurso del Chorizo Seco, donde distintos elaboradores regionales competirán por el reconocimiento al mejor producto del año.

Cómo llegar a Comodoro Py desde CABA

Quienes viajen en auto deberán tomar el Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 5 hasta el kilómetro 229,5 y luego ingresar por el acceso señalizado hacia Comodoro Py, recorriendo los últimos ocho kilómetros hasta el pueblo.

También es posible llegar en tren con el servicio de la Línea Sarmiento hasta Bragado y desde allí completar los aproximadamente 30 kilómetros restantes en remis o taxi. Otra alternativa es viajar en micro de larga distancia hasta Bragado y realizar el último tramo por transporte local.