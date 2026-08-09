Ya es oficial: en agosto, las autoridades visitarán casa por casa para verificar la existencia de los titulares de pensiones o les darán de baja la prestación.

Las Reglas de Operación 2026 de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores permiten a la Secretaría de Bienestar realizar verificaciones presenciales para comprobar que los derechohabientes continúan cumpliendo con los requisitos del programa. Esta facultad no comenzó en agosto: las reglas tienen efectos desde el 1 de enero de 2026.

Dentro de estas acciones aparece la denominada “compulsa de datos en sitio”, durante la cual el titular de la pensión o su persona adulta auxiliar deben atender al personal asignado y presentar la documentación o los datos requeridos.

Pensión Bienestar: qué revisarán durante las visitas

Las reglas establecen que los servidores públicos o prestadores de servicios pueden solicitar información destinada a acreditar que se mantienen los criterios de elegibilidad y los requisitos de acceso al programa.

Entre los criterios básicos se encuentran tener 65 años o más, nacionalidad mexicana y residencia en la República Mexicana. Para el programa también se contemplan documentos como identificación vigente, CURP y comprobante de domicilio.

El acuerdo también señala que la identificación de las personas adultas mayores puede realizarse mediante la información obtenida en estas compulsas de datos en sitio y a través de los Módulos de Atención.

Qué pasa si Bienestar no encuentra al pensionado en su domicilio

No localizar al beneficiario una vez no implica una baja automática de la pensión. Las reglas indican que, cuando una persona no sea localizada en dos ocasiones durante la compulsa, deberá acudir personalmente o mediante su adulto auxiliar a un Módulo de Atención para responder al requerimiento.

(Representación creada con IA) ChatGPT

La Secretaría contempla una retención por no localización cuando se realizan hasta dos visitas domiciliarias consecutivas, en días y horarios diferentes, sin encontrar al derechohabiente ni a su auxiliar. En ese supuesto no se emite el apoyo correspondiente y el registro pasa temporalmente a la situación de “activo no emitible”.

Cuándo pueden suspender o dar de baja la Pensión Bienestar

El procedimiento contempla distintas etapas antes de llegar a una baja definitiva. Por eso, las reglas no respaldan la idea de que la prestación se pierde inmediatamente después de una visita fallida.

El proceso por no localización funciona de esta manera: