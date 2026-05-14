El gobierno de Claudia Sheinbaum puso en marcha un programa que cambia la lógica tradicional de la atención médica. El esquema opera con cerca de 20 mil enfermeras, enfermeros, médicas y médicos que llevan el historial clínico de cada paciente y entregan una cartilla con registro de tratamientos y consultas. Las consultas domiciliarias son integrales. El personal de salud revisa signos vitales, puede realizar curaciones y prescribir medicamentos ya recetados previamente. Salud Casa por Casa lleva servicios de salud directamente al hogar de adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad que ya reciben alguna de las pensiones de los Programas para el Bienestar. La atención aplica independientemente de si el beneficiario cuenta o no con IMSS, ISSSTE u otro sistema de seguridad social. En el programa Salud Casa por Casa en México no es obligatorio abrir la puerta para responder el cuestionario. La participación es totalmente voluntaria, y todos los hogares recibirán la visita de un Servidor de la Nación para ofrecerles la oportunidad de responder, pero no es obligatorio abrir la puerta. Además de una atención integral de salud y chequeos generales, también evalúa aspectos del sistema musculoesquelético, auditivo y visual, así como la salud mental del paciente, áreas que, si no se atienden a tiempo, suelen derivar en pérdida de autonomía. Una ventaja clave del formato domiciliario es que el profesional puede observar directamente el entorno cotidiano del paciente, esto incluye su alimentación, aseo, vestido y condiciones generales de vida, y ofrecer orientación concreta para mejorarlas. Cuando la situación lo requiere, el programa también facilita la derivación a niveles de atención más especializados. El objetivo central es preventivo, es decir que el personal médico detecte y actúe antes de que una enfermedad se descontrole y termine en una sala de urgencias, algo que en muchos casos es evitable con seguimiento oportuno. Además, el programa cuenta con un centro de apoyo telefónico disponible las 24 horas, los siete días de la semana, para asistir al personal durante las visitas. Para recibir el programa es necesario ser beneficiario de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores o de la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad. Además, se debe presentar una identificación oficial vigente en original y copia, junto con la CURP. La inscripción se inicia con la visita de un servidor de la Nación o de un facilitador del propio programa. El primer paso es responder un cuestionario de salud y bienestar de más de 80 preguntas que recaba información sobre el historial clínico, enfermedades, medicamentos, vacunas, alimentación, actividad física, salud emocional, condiciones de vivienda, situación económica, relaciones familiares y red de apoyo, entre otros aspectos.