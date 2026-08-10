Cada vez más personas suman este objeto a su celular como parte de una curiosa tradición. Esto es lo que hay detrás.

En los últimos meses se popularizó una costumbre curiosa: guardar una moneda de cobre dentro de la funda del teléfono celular.

Según la creencia popular, este pequeño objeto tendría la capacidad de atraer energía positiva y ayudar a sobrellevar los conflictos que suelen surgir en las relaciones a distancia.

¿De dónde viene esta creencia?

La tradición de usar el cobre como elemento “protector” no es nueva. Desde hace siglos, distintas culturas le atribuyeron a este metal propiedades relacionadas con la buena energía y el equilibrio emocional.

Con el paso del tiempo, esa creencia se trasladó a un objeto que hoy está presente en la vida de casi todos: el celular.

La tradición de usar el cobre como elemento “protector” no es nueva. ChatGPT

Quienes practican esta costumbre sostienen que, al mantener contacto constante a través del teléfono —videollamadas, mensajes, audios—, el dispositivo se convierte en el canal principal de comunicación con la pareja.

Por eso, colocar una moneda de cobre junto al equipo simbolizaría un refuerzo energético para esa conexión, ayudando a evitar malentendidos, discusiones y la sensación de desgaste que a veces genera la distancia.

¿Qué dicen quienes la recomiendan?

Los defensores de esta práctica aseguran que no reemplaza la comunicación real ni el compromiso de la pareja, sino que actúa como un complemento simbólico. Recomiendan combinarla con hábitos simples, como:

Mantener charlas frecuentes y sinceras.

Establecer rutinas de contacto (llamadas o videollamadas a horarios fijos).

Expresar las emociones sin acumular tensiones.

Fijar objetivos en común a pesar de la distancia.

Es importante aclarar que esta creencia no cuenta con respaldo científico. Se trata de una tradición popular, similar a otras costumbres vinculadas a la buena suerte o la protección energética, como llevar un objeto de la suerte en la cartera o colgar un amuleto en el hogar.

Para quienes disfrutan de este tipo de rituales, la moneda de cobre puede funcionar como un recordatorio simbólico del compromiso con la relación, aunque los especialistas en vínculos de pareja coinciden en que la comunicación honesta y constante sigue siendo la herramienta más efectiva para sostener una relación a distancia.