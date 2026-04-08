El Gobierno de la Ciudad de México intensificó su estrategia de seguridad con brigadas que recorren colonias casa por casa para invitar a la población a entregar armas de fuego. Las imágenes confirman operativos territoriales en alcaldías como Iztapalapa y La Magdalena Contreras, donde personal identificado toca puertas, reparte folletos y explica directamente el programa. En una de las escenas, se observa a funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México atendiendo un módulo con armas entregadas sobre la mesa, mientras elementos de seguridad y autoridades supervisan el proceso. En otra, brigadistas sostienen una lona con el mensaje “Participa en el desarme voluntario”, destacando que el canje es anónimo. “Las personas pueden entregarlas de manera voluntaria, anónima y sin consecuencias legales”, señala el programa. “La Brigada Por La Paz continúa con sus recorridos semanales en distintas alcaldías de la Ciudad de México, en esta ocasión con presencia en Iztapalapa y Magdalena Contreras, acercando información directamente a la ciudadanía e invitando a retirar armas de los hogares”, publicó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Las fotografías muestran el despliegue completo: desde puntos de canje instalados en espacios comunitarios hasta visitas directas en viviendas. En una imagen, una trabajadora toca la puerta de un domicilio y entrega información a un vecino; en otra, el contacto ocurre incluso en la vía pública, donde se explica el procedimiento a automovilistas. Esta estrategia forma parte del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que busca generar confianza al acercarse directamente a la ciudadanía. “Acude al módulo que está en tu parroquia” y “canjea tus armas por dinero” son algunos de los mensajes visibles en las jornadas. El objetivo central es retirar armas de circulación para reducir delitos de alto impacto. Según datos oficiales, desde 2019 se han recolectado más de 6 mil armas, incluidas más de mil armas largas, lo que refleja el alcance de la estrategia. Además del incentivo económico, el programa apuesta por la prevención y la conciencia social. “Menos armas, menos violencia, menos muertes”, se lee en los materiales difundidos durante los recorridos, reforzando la idea de que cada arma retirada puede representar una vida salvada.