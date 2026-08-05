En agosto, las autoridades visitarán casa por casa para verificar la existencia de los titulares de pensiones o les darán de baja la prestación en México.

La Secretaría de Bienestar contempla visitas domiciliarias como parte de los mecanismos para verificar que los titulares de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúan cumpliendo las condiciones del programa.

No ser localizado durante dos bimestres consecutivos puede derivar primero en una suspensión y posteriormente en la baja definitiva.

Adultos mayores dejarán de recibir sus depósitos y no volverán a cobrarlos si no están en su domicilio durante las visitas de la Secretaría.

Qué ocurre si Bienestar no encuentra al titular en su domicilio

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos cada dos meses a adultos mayores de 65 años con residencia permanente en México.

Entre los mecanismos de verificación se encuentran las visitas domiciliarias realizadas por la Secretaría de Bienestar. Si el beneficiario o su persona auxiliar no son localizados en varias visitas, o no recogen la tarjeta de pago durante dos bimestres consecutivos, se activa el proceso de suspensión.

Cuando el personal de Bienestar acude al domicilio en dos ocasiones consecutivas, en días y horarios diferentes, sin localizar al titular ni a su persona auxiliar, el expediente puede pasar al estatus “activo no emitible” .

En ese caso, el beneficiario continúa dentro del padrón, pero el depósito correspondiente queda retenido hasta que aclare su situación.

Estas son otras causas que pueden provocar la baja

El fallecimiento del titular genera la baja del padrón. Cuando el sistema detecta que la CURP tiene estatus de defunción, la exclusión es automática.

La persona auxiliar registrada puede acceder a un único Pago de Marcha de 3,200 pesos, siempre que la notificación del fallecimiento se realice dentro de los dos bimestres siguientes.

También puede producirse la baja definitiva por documentos falsos, alterados o inconsistencias que no sean resueltas durante los procesos de verificación.

En agosto, las autoridades visitarán casa por casa para verificar la existencia de los titulares de pensiones o les darán de baja la prestación en México. Gobierno de México

Además, si existe un registro duplicado y la persona cobró el apoyo de forma simultánea, se eliminan los registros más antiguos y se conserva uno. Trasladar legalmente el domicilio al extranjero también genera la baja automática, debido a que uno de los requisitos es residir en México.

Las Reglas de Operación contemplan mecanismos de reactivación cuando la suspensión tiene una causa justificada. Para evitar inconvenientes, se debe: