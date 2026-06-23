El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará visitas masivas a domicilios, negocios y empresas durante 2026. Sin embargo, especialistas en materia fiscal señalan que está cambiando es la forma en que se llevan a cabo las auditorías en México, por lo que recomiendan que los contribuyentes presten atención.

A través de un esquema de fiscalización más inteligente, el organismo fiscal busca aprovechar herramientas tecnológicas, análisis de datos y procesos automatizados para identificar posibles irregularidades con mayor eficiencia y precisión.

El SAT confirmó visitas sorpresa casa por casa con abogados y equipos de grabación: qué buscan y a quiénes apuntan. Imagen generada con Gemini IA

Por este motivo, las auditorías ahora se realizarán con cámaras, grabaciones de audio y verificación de datos biométricos.

Auditorías del SAT en México

Uno de los aspectos más importantes para 2026 es que las revisiones ya no se centrarán únicamente en la documentación fiscal o en los comprobantes electrónicos emitidos.

La autoridad pondrá especial atención en verificar las operaciones, es decir, confirmar que los bienes o servicios facturados realmente existieron y fueron proporcionados.

En la práctica, no bastará con contar con un CFDI válido. Los contribuyentes deberán demostrar que las operaciones tuvieron una actividad económica real y comprobable.

Otro de los temas que genera debate es la posibilidad de que los verificadores utilicen dispositivos de grabación durante ciertas auditorías.

Las facultades vigentes permiten que, dentro de procedimientos de auditoría debidamente iniciados, los funcionarios documenten sus actuaciones mediante:

Fotografías Grabaciones de audio y video, incluyendo cámaras corporales o dispositivos similares

La finalidad de estas herramientas es reunir evidencia que permita corroborar la existencia de bienes, instalaciones o actividades económicas relacionadas con la revisión fiscal. Esto no significa que la autoridad pueda ingresar libremente a cualquier domicilio , ya que dichas actuaciones deben realizarse conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Esquema de auditoría fiscal

La estrategia del SAT contempla una mayor digitalización de los procesos de fiscalización.

Mediante cruces de información y sistemas de análisis de datos, la autoridad podrá detectar inconsistencias específicas y enviar requerimientos a través del Buzón Tributario para solicitar aclaraciones sin necesidad de iniciar auditorías prolongadas.

En caso de irregularidades, los contribuyentes recibirán notificaciones electrónicas con plazos relativamente breves, generalmente de entre 15 y 20 días, para presentar documentación y justificar las operaciones observadas.

¿A quiénes audita el SAT en México?

Las revisiones se enfocan principalmente en contribuyentes que presenten indicadores de riesgo, entre ellos:

Diferencias relevantes entre ingresos y gastos.

Operaciones con empresas bajo observación fiscal.

Deducciones atípicas o fuera de lo habitual.

Solicitudes de devolución con inconsistencias.

Movimientos financieros que no coincidan con lo declarado ante la autoridad.

Por esta razón, especialistas recomiendan guardar contratos, facturas, estados de cuenta, comprobantes de pago y toda documentación que respalde las actividades económicas realizadas.