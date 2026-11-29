Más de 38 millones de españoles fueron convocados este domingo 29 de noviembre a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso y del Senado.

Sin embargo, ganar las elecciones no garantiza llegar al Gobierno, ya que la presidencia depende de los acuerdos que puedan alcanzar los partidos en el Parlamento.

Cómo se vota en las elecciones generales de España

A diferencia de otros sistemas electorales, los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno, sino a sus representantes en las Cortes Generales, integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

En el Congreso se eligen 350 diputados mediante un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Esto significa que los electores votan por un partido político, sin posibilidad de modificar el orden de los candidatos ni seleccionar nombres individuales de distintas agrupaciones.

Una persona ejerce su derecho a votar en un colegio electoral de Valencia ante el lienzo "Visión de San Vicente Ferrer predicando el Juicio Final". Fuente: EFE Biel Aliño

El territorio español se divide en 52 circunscripciones: las 50 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cada provincia tiene asignados al menos dos diputados, mientras que los 248 escaños restantes se distribuyen según la población. El reparto se realiza mediante el sistema D’Hondt.

Por otro lado, los ciudadanos también votan para elegir a los integrantes del Senado. En estos comicios se eligen 209 senadores, aunque la Cámara Alta también cuenta con representantes designados por los parlamentos autonómicos. A diferencia del Congreso, se pueden seleccionar candidatos individuales y no interviene en la investidura presidencial.

Cuántos escaños necesita el PP para alcanzar la mayoría absoluta

El Congreso está compuesto por 350 diputados, por lo que la mayoría absoluta se alcanza con 176 votos afirmativos. Esa es la cantidad que necesita Alberto Núñez Feijóo para conseguir la investidura en primera votación y convertirse en presidente del Gobierno.

Si el PP no reúne ese número de apoyos, puede negociar con otras fuerzas políticas para conseguir los votos necesarios. La segunda votación se realiza 48 horas después y, en ese caso, alcanza con obtener más votos a favor que en contra, es decir, mayoría simple.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Fuente: EFE/Sergio Pérez (izquierda) y Reuters/Juan Medina (derecha) - elaboración propia

Por qué ganar las elecciones no garantiza gobernar

Desde 2011, ningún partido consiguió por sí solo la mayoría absoluta en unas elecciones generales. La fragmentación del Congreso convirtió los acuerdos parlamentarios en una condición central para formar Gobierno, incluso para las fuerzas que obtienen más votos.

Un antecedente reciente ocurrió en julio de 2023, cuando el PP de Feijóo obtuvo 137 escaños, frente a los 121 del PSOE. Sin embargo, el líder popular reunió 172 apoyos en su investidura, cuatro menos de los necesarios, mientras que 178 diputados votaron en contra.

Pedro Sánchez, en cambio, consiguió la presidencia en noviembre de ese año con 179 votos afirmativos y 171 negativos, gracias al respaldo de Sumar y distintas fuerzas nacionalistas e independentistas. El resultado mostró que ser la fuerza más votada no garantiza conseguir la investidura.

Qué pasa si ningún candidato consigue formar Gobierno

Las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre. Después, el rey iniciará una ronda de consultas con los representantes de los partidos y propondrá un candidato para la investidura. Si pasan dos meses desde la primera votación sin un presidente electo, se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones.