El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva durante un encuentro este lunes en Madrid

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió este lunes en Madrid a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un encuentro marcado por la campaña electoral y el respaldo del mandatario latinoamericano al líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La visita de Lula tuvo un marcado componente político, debido a su apoyo a Sánchez ante los próximos comicios. Además, según informó EFE, ambos mandatarios abordaron las relaciones bilaterales y coincidieron en la importancia de reforzar los vínculos económicos y sociales entre España y Brasil.

El presidente brasileño llegó a Madrid procedente de Filipinas, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) . Se trata de su primera visita a España desde su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil del pasado 25 de octubre.

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Los dos presidentes analizaron la situación internacional, el resultado de las recientes elecciones brasileñas y el escenario político español ante los próximos comicios.

Según fuentes de Moncloa citadas por EFE, ambos coincidieron en la necesidad de proteger las instituciones democráticas y la cohesión social frente al avance de los movimientos políticos que identificaron con la ultraderecha.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva durante un encuentro este lunes en Madrid EFE

La reunión también permitió abordar el futuro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cooperación bilateral y el fortalecimiento de los vínculos económicos y sociales entre España y Brasil. Entre las iniciativas de interés común figuran Democracia Siempre y la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.

Tras el encuentro institucional, Sánchez y Lula mantuvieron una conversación organizada por el PSOE fuera del complejo presidencial. Durante ese intercambio, analizaron la situación de la izquierda occidental y defendieron un modelo progresista basado en la mejora de las condiciones laborales, una fiscalidad justa y la generación de prosperidad económica.

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La visita del presidente brasileño también tuvo un marcado componente electoral. El PSOE había organizado inicialmente un acto de apoyo a Sánchez en el auditorio de la Unión General de Trabajadores (UGT), aunque la actividad fue suspendida debido a una afonía de Lula. Finalmente, ambos dirigentes participaron en un encuentro político alternativo.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva durante un encuentro este lunes en Madrid EFE

El respaldo del mandatario brasileño adquiere especial relevancia para la estrategia electoral socialista. Durante sus últimos mítines, Sánchez ha utilizado la victoria de Lula en Brasil como ejemplo de una remontada electoral, después de que las encuestas situaran a Flávio Bolsonaro como favorito para las elecciones presidenciales del 25 de octubre.

Con esa comparación, el presidente español busca transmitir a sus votantes que el PSOE también puede revertir las previsiones electorales y conseguir una victoria el próximo 29 de noviembre. La presencia de Lula refuerza ese mensaje y pone de manifiesto la afinidad política entre ambos dirigentes.

Además, el encuentro permitió proyectar una posición compartida sobre el futuro del multilateralismo y la necesidad de reformar Naciones Unidas. Ambos presidentes defendieron la importancia de fortalecer la cooperación internacional y el papel de las instituciones democráticas ante los desafíos políticos y económicos actuales.