El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 11 de octubre de 2026.

El papa León XIV anunció que tiene un nódulo en el pulmón y debe operarse en los próximos días, después de que los médicos detectaran la lesión durante unos controles. El pontífice explicó que se encuentra en una fase “muy inicial” y que está bien localizada, por lo que seguirá las recomendaciones médicas para extirparla.

El anuncio llega a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre. Aunque su recuperación obligará a suspender temporalmente su agenda vaticana, sus últimas palabras sobre la visita pastoral a Perú apuntan a que la gira latinoamericana sigue en pie, informó la agencia de noticias EFE.

El papa, de nacionalidad estadounidense por nacimiento y peruana tras sus años como misionero en el país, cumplió 71 años el pasado 14 de septiembre.

Qué dijo el papa León XIV sobre la operación

León XIV comunicó la noticia este domingo desde la ventana del palacio apostólico, después del rezo del Ángelus y ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. “ Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón . Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado ”, declaró el pontífice, en tono sereno.

A continuación, explicó que los médicos “consideran oportuno intervenir”. Por ese motivo, decidió seguir sus consejos y “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”.

El anuncio fue recibido con aplausos por los fieles presentes en la plaza. Antes de regresar al palacio apostólico, el papa agradeció el apoyo recibido: “Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo”.

León XIV anunció su operación tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Cuándo se operará León XIV y cuánto durará la hospitalización

La intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y se realizará en el hospital Agostino Gemelli de Roma. El centro médico cuenta con un apartamento privado del Vaticano desde los años ochenta, durante el pontificado de Juan Pablo II.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, precisó los plazos de la intervención y la recuperación en una breve comunicación. “En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”, indicó.

La operación será la primera a la que se someta León XIV como pontífice y, durante la recuperación, deberá suspender su agenda vaticana.

La intervención está prevista en el hospital Agostino Gemelli de Roma. Fuente: EPA/ANSA FABIO FRUSTACI

¿Sigue en pie el viaje del papa a Argentina y Perú en noviembre?

El viaje apostólico de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú está previsto del 6 al 17 de noviembre. La operación y la posterior hospitalización se producirán a menos de un mes de esa gira, aunque el pontífice dejó un mensaje que apunta a su intención de mantener la visita.

Poco antes de anunciar su problema de salud durante el Ángelus, León XIV saludó a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a quienes habían participado en la procesión con el icono del Crucificado, una figura especialmente venerada en Perú.

En ese contexto, el papa agradeció el apoyo de los fieles y afirmó: “Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú”. Sus palabras sugieren que mantiene en sus planes la visita al país andino, aunque todavía deberá recuperarse de la intervención.

El anuncio también generó una reacción de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien expresó su apoyo personal y el de su Gobierno ante la próxima hospitalización.