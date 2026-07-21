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El Henley Passport Index 2026, elaborado por la consultora Henley & Partners, volvió a posicionar a Chile como el país con el pasaporte más poderoso de América Latina. La nueva edición del ranking analiza 199 documentos de viaje y clasifica a cada país según la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden ingresar sin necesidad de visa previa.

En esta edición, el pasaporte chileno no solo lidera la región, sino que además se ubicó en el puesto 14 a nivel global, quedando entre los más fuertes del mundo.¿Qué países lideran el ranking mundial en 2026?

A nivel global, el dominio se centra en Asia. Singapur vuelve a ocupar el primer puesto, con entrada sin visado a 192 destinos, el máximo registrado hasta ahora. Le sigue Japón en la segunda posición tras recuperar el ingreso sin visa a China luego de las restricciones por la pandemia.

Este liderazgo asiático se sostiene desde hace varios años, gracias a tratados bilaterales, estabilidad diplomática y amplias políticas de movilidad internacional.

¿Por qué Chile tiene el pasaporte más poderoso de América Latina?

Chile encabeza nuevamente el ranking regional gracias a la posibilidad de ingresar a 174 países sin visado, una cifra que supera al resto de América Latina y lo posiciona por encima de potencias globales del hemisferio sur.

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Su ubicación en el puesto 14 a nivel mundial refleja la fortaleza de su política migratoria, sus acuerdos internacionales y la estabilidad de sus relaciones bilaterales. Detrás de Chile se ubican:

Argentina , con acceso a 169 destinos (puesto 16 global).

Brasil , con 169 destinos (puesto 16 global).

México , con 156 destinos (puesto 22 global).

Uruguay, con 156 destinos (puesto 22 global).

En el extremo opuesto del ranking regional aparecen Haití, Cuba y República Dominicana, cuyos pasaportes ofrecen acceso a entre 48 y 70 países sin visa.

¿Cómo quedó posicionado Argentina en el ranking 2026?

El pasaporte argentino mostró una mejora respecto de la edición anterior y ahora ocupa el puesto 16 a nivel global, con acceso sin visado a 169 países. A nivel latinoamericano, se ubica en el segundo lugar.

Los pasaportes más poderosos de América Latina en 2025

Según Henley & Partners, así quedó el top regional: