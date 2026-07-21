Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

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Quienes planean viajar al exterior deben prestar especial atención a la vigencia de su pasaporte. Las autoridades migratorias de países como Estados Unidos, España y Canadá mantienen estrictos controles sobre la documentación de los viajeros colombianos y, en caso de presentar un pasaporte vencido o que no cumpla con los requisitos exigidos, pueden negar el embarque o el ingreso al territorio.

Además de los controles realizados por los organismos de inmigración, las propias aerolíneas verifican la documentación antes del vuelo y pueden impedir que un pasajero aborde si no cumple con las condiciones establecidas por el país de destino.

Atención viajeros: qué exige Estados Unidos para ingresar

Para ingresar a Estados Unidos, los ciudadanos colombianos deben presentar un pasaporte vigente y una visa de no inmigrante válida, como la B1/B2 para turismo o negocios.

El trámite de la visa comienza con el diligenciamiento obligatorio del formulario DS-160, requisito indispensable para programar la entrevista consular. Sin este documento, la solicitud no puede continuar. Además, la decisión final sobre el ingreso siempre queda en manos de los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), incluso si el viajero cuenta con una visa vigente.

Canadá: cuándo se necesita visa

Los colombianos que deseen viajar a Canadá, en términos generales, deben obtener una visa de visitante antes del viaje.

Oficial y confirmado| Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte Archivo El Cronista

Solo algunos viajeros pueden acceder a una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) si cumplen las condiciones establecidas por el Gobierno canadiense, como haber tenido una visa canadiense en los últimos años o contar con determinados antecedentes migratorios válidos. En cualquier caso, el pasaporte vigente es un requisito obligatorio para ingresar al país.

España también exige cumplir estos requisitos

España permite el ingreso de ciudadanos colombianos sin visa para estancias de hasta 90 días dentro del espacio Schengen por motivos de turismo o negocios.

Sin embargo, los viajeros deben presentar un pasaporte válido, cuya vigencia se extienda al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen y que haya sido expedido dentro de los últimos diez años. También podrán solicitar comprobantes de alojamiento, recursos económicos suficientes y boleto de regreso.

Además, la Unión Europea confirmó que ETIAS será un requisito para los colombianos cuando entre en funcionamiento. Aunque el sistema comenzará a operar en el último trimestre de 2026, todavía no acepta solicitudes.

Los documentos que suelen revisar antes de autorizar un viaje internacional

Antes de permitir el embarque o el ingreso a otro país, las aerolíneas y las autoridades migratorias suelen verificar que el pasajero cumpla con los siguientes requisitos:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Visa o autorización electrónica de viaje, cuando corresponda.

Coincidencia entre los datos del pasaporte y el tiquete aéreo.

Documentación adicional exigida por el país de destino.

Cumplimiento de eventuales requisitos sanitarios o formularios migratorios.

Mantener toda la documentación actualizada es fundamental para evitar contratiempos y reducir el riesgo de que el viaje sea rechazado antes de despegar o al llegar al país de destino.